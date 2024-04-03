海嘯警報狂響！　沖繩水族館「遊客驚叫」衝高處避難　

▲一名網友拍下在美麗海水族館附近高地避難的畫面。（圖／翻攝X@YUTOfissing）



記者吳美依／綜合報導

台灣發生規模7.2強震，沖繩縣多地也發布海嘯警報，當地「美麗海水族館」（美ら海水族館）遊客的智慧型手機同時警鈴大作，包括韓國旅行團在內的眾人發出驚恐尖叫，幸好全都順利避難。

《每日新聞》報導，「美麗海水族館」位於沖繩縣本部町，遊客們手機收到海嘯警報後，集體發出尖叫聲，但仍在工作人員引導下，順利前往附近高處避難。

在避難高處，能夠聽到不斷重複的廣播聲，「現在海嘯警報發布中，海岸附近的人請馬上避難。」現場民眾紛紛忙著與親友聯繫，或者依偎在一起，不安地望向大海。

一名來自大阪府的70歲女性遊客受訪時說，「住在關東的孫子聯絡我說，『發出海嘯警報了，沒事吧？』雖然沒有感覺搖晃，但還是很擔心。」

附近停車場停滿了旅行團巴士，導遊也忙著聯絡旅行社，其中一人表示，「大阪（旅行社）下達了『總之遠離大海』的指示，但預定景點都在海邊，所以哪裡都去不了。」

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