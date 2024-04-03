快訊／台灣大地震！中國發布海嘯I級警報　恐對多地造成災害性影響

▲台灣7.2地震，中國發布海嘯警報。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者葉睿涵／綜合報導

台灣3日上午7時58分發生規模7.2強震，就連中國福建省的福州、廈門、泉州、寧德、上海都感受到明顯搖晃，而中國國家自然資源部也在3日發布海嘯I級警報。

香港01引述中國國家預警信息發布中心指出，自然資源部海嘯預警中心在3日發布了海嘯I級警報（紅色），而當局也根據初步地震參數判斷，地震可能會在震源周圍引發局地海嘯，預計對台北東、屏東西、屏東東、台東南、台東被、花蓮和宜蘭沿岸局部區域造成災害性影響。