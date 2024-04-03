沖繩海嘯警報！自衛隊戰機升空　基地接收數十名避難居民

▲ 日本自衛隊戰機升空。（圖／資料畫面，翻攝自X）

記者陳宛貞／編譯

台灣3日上午約7時58分發生規模7.2地震，日本沖繩縣多地發布海嘯警報，航空自衛隊及海上自衛隊軍機已升空確認災情，自衛隊基地也收容數十名避難人員。

日本防衛省宣布，沖繩縣宮古島、八重山地區發布海嘯警報後已派出P-3C巡邏機、F-15戰機、U-125A搜救機及UH-60L黑鷹直升機升空蒐集情報，確認是否發生災情。海上自衛隊艦艇也正準備出航，以確認是否有船舶受害。

另據防衛省消息，位於沖繩縣恩納村的航空自衛隊恩納分屯基地已接受約30名前往避難的附近居民，宮古島市的自衛隊設施也接收數人。

綜合TBS及NHK等日媒，日本政府已於當地上午9時1分在首相官邸危機管理中心開設聯絡室，首相岸田文雄接受訪日的印尼下任總理拜會後回到辦公室，已經聽取海嘯相關報告，後續行程暫時未受影響。