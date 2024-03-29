社群害學生成癮！加拿大教育局提告Meta、TikTok　求償945億

▲安大略省4地區教育局聯合起訴臉書等社群平台公司。（圖／路透社）

實習記者任庭儀／編譯

加拿大4地區教育局宣布，已向臉書母公司Meta等社群龍頭提告，原因是社群軟體使學生網路成癮，導致學校被迫投入更多資源設計課程，求償高達40億加幣。

綜合《路透社》、歐洲新聞台（Euronews）報導，安大略省多倫多區、多倫多天主教區、皮爾區（Peel District）和渥太華-卡爾頓區（Ottawa-Carleton District ）教育局28日發表聯合聲明指出，Meta、Snapchat及TikTok等公司「在產品設計與銷售上欠缺考量，導致學生使用成癮，並改變孩子們的思維、行為和學習方式」。

多倫多教育局表示，社群媒體的使用導致學生面臨學習和心理健康危機，而學校不得不投入更多資源應對，對此求償加幣40億元（約新台幣945億元），「教育工作者現在得花費更多課堂時間，來管理社群媒體引起的問題，並被迫重新設計課程，讓學生更願意融入課程活動，尤其是有注意力、專注力和心理問題的學生。」

多項研究指出，Facebook與Instagram等社群平台使人成癮，長期使用可能導致焦慮和憂鬱。美國33個州2023年也向Meta提起訴訟，稱其故意讓兒童和青少年沉迷旗下社群軟體，從而傷害並加劇他們的心理健康問題。