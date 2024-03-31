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北海道巨量北寄貝被沖上岸　大叔撿一車加菜嗨翻：炭烤加奶油最讚

▲▼日本北海道大量北寄貝被沖上岸　民眾忙著撿回家加菜。（圖／翻攝自x）

▲北海道海量北寄貝沖上沙灘，大叔「撿一車加菜」爽喊炭烤加奶油最讚。（圖／翻攝自x）

記者趙蔡州／綜合報導

北海道厚真町31日出現一個特殊景象，海邊有大量北寄貝被海浪沖上岸，長達數百公尺的沙灘佈滿了密密麻麻的貝殼，由於北寄貝是日本重要的食用貝類之一，因此吸引了不少民眾趕到海邊撿拾，甚至有人把轎車的後車廂完全塞滿。

根據日本ANN報導，北海道厚真町海灘上31日突然出現大量北寄貝，厚真町官員指出，過往只要出現風大、浪大時，附近的海灘就會出現這種情況。由於北寄貝是日本重要的食用貝類之一，因此吸引了不少民眾趕到海邊撿拾。

根據北海道相關漁業規則，民眾可以徒手撿拾7.5公分或以上的北寄貝。厚真町官員建議，被海浪沖上岸的北寄貝可能含有大量大腸桿菌，民眾帶回家後最好完全煮熟再食用，避免引起食物中毒。

一名到場撿拾北寄貝，幾乎把整輛轎車後車廂完全塞滿的阿伯笑說，這種情況每年會發生幾次，今年則是第一次發生。至於帶回家後會怎麼料理。阿伯說，北寄貝用任何方式烹煮都很美味，不過最讚的是還是炭烤加奶油。

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