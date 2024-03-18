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不只京都陷「觀光公害」！　北海道小樽市居民竟搭不上公車

▲天狗山纜車為小樽之名景點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲天狗山纜車為小樽之名景點。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

隨著訪日外國觀光客快速增加，包括日本京都在內的知名觀光地都出現了「觀光公害」問題，連北海道小樽市也發生部分路線公車被外國觀光客塞滿，導致居民上不了車的情況。

日本北海道新聞報導，小樽市目前除了發生居民擠不上公車，連知名觀光景點小樽運河附近的便利商店腹地內停車場，都被看似非法營業的「白牌計程車」占據，讓市民抱怨連連。

日本調降COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等級後，外國觀光客快速增加，這些觀光客大量集中在觀光地的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）也正在小樽市發生。

今年3月上旬，65歲婦人藤澤智惠正在小樽市一處住宅區外的公車站牌候車，要搭乘開往約2公里外JR小樽站的「天狗山纜車路線」公車。

藤澤在看到靠站公車內滿滿都是乘客後放棄上車，她說，「到半年左右前上車都是隨時有座位可坐，但最近有時會發生放棄上車的情況，要出門買個東西也真是辛苦」。

北海道中央巴士公司表示，政府調降COVID-19防疫等級後，因為觀光客增加，開往天狗山及水族館的兩條公車路線發生居民搭不上車的情況。由於接獲不少市民抱怨，他們已從今年2月臨時增班因應。

不過，北海道中央巴士公司2023年12月才因為司機不足在10條路線減少26班車，其中包括上述提到的兩條路線。目前要迅速因應有困難，隨著4月變更公車時刻表在水族館路線增加1班已是極限。

京都市民可說是觀光公害的最大「苦主」，居民搭不上市內公車的情況時有所聞。共同社日前報導，作為因應對策，京都市政府交通局正檢討新增往來JR京都站與人氣觀光地區的「觀光特急巴士」。

交通局表示，希望藉由區隔公車路線讓搭車不再擁擠，在居民生活與觀光客移動間能取得平衡。交通局將在本月確定路線與時刻表，預料今年6月起正式實施。

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