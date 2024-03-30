整整2年「沒出勤紀錄」！　日女爽領2000萬日幣薪水

▲東京女子醫科大學校友組織爆出不法情事。（圖／東京女子医科大学）



記者王佩翊／編譯

日本東京女子醫科大學的校友會組織「至誠會」一名50多歲女職員連續2年都沒有出勤，卻與理事長岩本絹子、事務長共謀，在2年內領取高達2000萬日幣（約新台幣421萬元）的薪資。警視廳目前已介入調查，並搜索東京女子醫科大學本部、岩本絹子住家等十多處。

根據《日本放送協會》報導，該名50多歲女性職員是「至誠會」理事長岩本絹子經營醫院的前職員，而她們兩人與另一名在至誠會負責管理人員薪資的男性事務長共謀，不法領取至誠會的資金，在2020年至2022年間給付薪資給50多歲女職員，然而事實上，她根本就沒有在至誠會工作，毫無出勤紀錄。

▲岩本絹子住家被警方搜索。（圖／東京女子医科大学）

調查人員指出，該名「盜領」薪資的前職員2015年起在至誠會所營運的「至誠會第二醫院」工作，然而卻被發現，2020年5月起至2022年3月間沒有任何出勤紀錄，卻還領取高達2000萬日幣（約新台幣421萬元）的薪資。

經調查，該女被發現在該段期間在東京女子醫科大學委託的另一間顧問公司任職，同時也有領取薪資。77歲的岩本絹子在不法情事發生期間，為至誠會的代理理事長，而現在則已升任為理事長。

至誠會現任代理理事長表示，岩本絹子完全沒有與理事會討論過此事，也沒有在社員大會決議，光是3人涉嫌盜領的不當資金就超過1億4000萬日幣（約新台幣2952萬元）。

警視廳29日對東京女子醫科大學本部、岩本絹子住家等十多處展開搜索調查，並沒收相關資料。