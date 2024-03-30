巴西舉重冠軍猝逝！「每天健身」警破門驚見已陳屍6天　享年34歲

▲巴西舉重冠軍莫萊斯陳屍家中，享年34歲，下同。（圖／翻攝自Instagram）

記者葉睿涵／編譯

巴西知名舉重冠軍和網紅莫萊斯（Rhayara Morais）被發現陳屍家中，享年34歲。莫萊斯猝逝的原因暫時不明，但警方目前正對此展開調查。

《每日郵報》引述警方消息指出，莫萊斯的屍體是在她家床上被發現的。當時，她的朋友多次嘗試與她聯絡，但莫萊斯卻一直沒有接電話。友人擔心她可能遇到了危險，於27日報警，警方破門而入後，才在床上發現莫萊斯的屍體。據信，莫萊斯當時至少已去世6天。

截至目前為止，警方還無法確認莫萊斯的死因，但當局不排除莫萊斯的死可能涉及犯罪。有粉絲猜測，莫萊斯可能因突發疾病在睡夢中驟逝，但相關死因也未被證實。莫萊斯的驗屍結果原定於28日公佈，但當局至今尚未公開任何詳細資訊。

34歲的莫萊斯是一位知名運動員。她過去曾是女子足球員，還自稱曾獲得「巴西利亞舉重冠軍」。莫萊斯幾乎每天都在網上分享她的健身和生活方式，而在TikTok吸引了50萬粉絲追蹤，不料如今卻驟然過世，令不少粉絲感到惋惜和難過。

她的一名粉絲在Instagram上寫道，「我簡直不敢相信這個悲傷而突然的消息。安息吧，美麗的女孩。上帝會在天堂等著你。」而她的朋友也表示，「我感謝上帝讓你我成為朋友，但現在你已經身在天堂。你留下了愛的遺產，而我們將持續懷念你。」