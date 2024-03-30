拉丁美洲登革熱大爆發！　通報350萬例「已奪逾1000條命」

▲拉丁美洲與加勒比海地區的登革熱（Dengue）疫情大爆發，圖為巴西的狀況。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泛美衛生組織（PAHO）28日表示，拉丁美洲及加勒比海地區的登革熱（Dengue）疫情激增，截至3月26日已經通報逾350萬例，其中更有超過1000人死亡，秘書長巴波薩（Jarbas Barbosa）緊急呼籲各國採取預防措施。

NBC報導，PAHO秘書長巴波薩表示，該區域去年一整年通報約450萬起登革熱病例，但今年前3個月就已經超過350萬例。與去年同期相比，通報病例暴增至3倍。其中，疫情最嚴重的國家包括巴西、巴拉圭與阿根廷，占整體病例92%、死亡病例的87%，這些地方在每年這個時節的天氣溫暖多雨，導致蚊子大量繁殖。

巴波薩警告，必須採取積極措施遏止登革熱病毒，包括清除蚊子孳生溫床、避免蚊蟲叮咬、公衛部門加強早期診斷與及時臨床管理的準備，持續教育民眾了解登革熱症狀，以及何時應該求醫等等，「面對登革熱問題，是社會各界的共同任務。」

美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，登革熱病毒透過受感染的埃及斑蚊叮咬傳播給人類，常見症狀包括發燒、嚴重頭痛、噁心、嘔吐、起疹子、身體疼痛等，嚴重程度從輕度到危及生命皆有可能，大約每20人就會有1人出現可能致死的嚴重症狀。

美國大使館已在該地區各國發布健康警報，呼籲民眾遮住四肢，使用防蚊液，避免積水與其他蚊子孳生的溫床。美國屬地波多黎各（Puerto Rico）本周也宣布登革熱疫情進入公衛緊急狀態，當地激增病例主要集中在首都聖胡安（San Juan）。