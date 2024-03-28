趁女老師不在　男高中生「偷灌精液」保溫杯加料！她氣炸提告

▲ 男學生在女老師保溫杯中加料。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／編譯

南韓發生一起離譜事件，一名男高中生在晚自習時趁女老師離開座位，竟在她的保溫杯中摻入精液，導致女老師連續多天身體不適，雖被校方停學處分但從未道歉，恐怕吃上官司。

綜合《韓聯社》及《首爾新聞》等韓媒，本案發生於慶尚南道泗川市一所私立高中，一名男學生去年9月某天宿舍晚自習時，趁女老師短暫離開座位的空檔，在她使用的保溫杯裡加入自己的精液，導致女老師連續4天請病假，男學生因此被校方停學2周。

根據《慶南道民日報》，女老師與該校合約已於今年2月底到期，本月20日針對這起事件上網投訴，認為校方處分太輕，也因此提出告訴。

女老師主張，「出於為人師表的義務與責任感，本來不想走上可能對男學生的人生帶來重大影響的提告或退學等處分」，「我想要的是校方和男學生真誠反省和道歉，但至今不曾聽到男學生和家長任何一句道歉，校方也擔心會被波及、態度消極，不想鬧大。」

校方對此則稱，事發後已將女老師及男學生隔離，由於女老師當時希望從輕發落，才會走校內懲戒程序。

慶南教育廳說明，目前正確認女老師想申請職災，或是針對校方程序問題提出異議，已經告知有醫藥費、心理諮商費用補助等針對性暴力受害者的支援計畫，但若以職災方向處理便無法重複補助，因此已提出和女老師面談討論詳情，仍在等待她的回覆。