　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓有動靜！衛星發射場裝「防護罩」　疑準備再射軍事偵察衛星

▲▼北韓21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

▲ 北韓去年11月21日晚間10時50分從西海衛星發射場，發射運載火箭「千里馬-1型」，宣稱將軍事偵察衛星「萬里鏡-1號」成功送上預定軌道。（圖／路透）

文／中央社記者廖禹揚首爾28日專電

韓聯社今天引述南韓軍方消息人士報導，北韓近期在位於東倉里的西海衛星發射場設置防護罩，疑似正為再次發射軍事偵察衛星進行準備。

消息人士說明，北韓一般都會先設置防護罩，再進行將人造衛星搭載於洲際彈道飛彈（ICBM）級發射體等準備工作，以避免遭美軍偵察衛星拍攝；近期觀察到北韓已經完成防護罩設置作業，推測接近預定發射日。

消息人士表示，南韓軍方確認了北韓完成用於人造衛星的3節推進系統燃燒試驗，但因難以確認防護罩內動態，無法明確判斷推進系統是否已送達東倉里發射場。

由於北韓領導人金正恩先前宣稱，今年將發射3次軍事偵察衛星，消息人士推測可能在4月進行第一次發射，「但很難判斷確切發射時點」；另一名軍方消息人士表示，雖然北韓正在進行衛星發射準備工作，但推進系統研判尚未豎起，看來不會在近日內發射。

南韓國防部長申源湜2月曾在記者會上表示，尚無跡象顯示北韓正在準備發射偵察衛星。北韓先前嘗試發射軍事衛星前，都會依規定向所屬地區負責調整航行區域的日本進行事前通報。

北韓去年11月第3度嘗試發射軍事衛星，首度成功將軍事衛星送入軌道，但南韓軍方對該衛星拍攝到的影像是否足以用為軍事偵察用途存疑。（編輯：張芷瑄）

ET快訊
快訊／碧潭一天2人落水亡！男從吊橋墜落不治
鋒面今夜襲！周日雨最大「全台中獎」　清明再變天
快訊／寶林案解剖有新發現！衛福部20:30臨時記者會
快訊／寶林茶室「 新北再增1例」　44歲男吃炒粿條腹瀉又劇痛
民宿老闆數發部轟3槍！員工曝：他很期盼陸客再來
快訊／女警癌末請假被刁「裝病」　所長請辭調職火速獲准
咖哩名店也爆食安爭議！一票苦主：拉到哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

嫌女友重度皮膚病！　韓男把她「剁成80塊」找不回全屍

小林製藥紅麴案已4死！獲報後2個月才回收　高層：人力不足

日本零件廠46歲工人　遭「加壓機械夾頭」當場慘死

趁女老師不在　男高中生「偷灌精液」保溫杯加料！她氣炸提告

美22歲男「持刀刺人」釀4死7傷　同地才發生18歲超市店員遭刺死

北韓有動靜！衛星發射場裝「防護罩」　疑準備再射軍事偵察衛星

「捷星日本」工會罷工！　3／29起部分航班受影響

上流社會變「下流色會」！加密貨幣會議大玩女體盛　震撼影像曝光

寶林大馬料理奪2命！引馬來西亞媒體關注　1小吃曾釀14死食物中毒

錢包被塞爆！女整理發現「2彩券中獎」　贏160萬元嗨：差點哭出來

不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還

66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

《不熙娣》14歲男孩跳超美現代舞　媽媽眼神驕傲..小S猛誇：好高級！

曼赤肯貓氣pupu喊「超派」　發音超清楚！網驚：太標準

吃完寶林...丈夫8天後卻走了　妻悲痛緊牽女兒手護送遺體

猛爆性肝腎發炎「病人3天走了」　重症醫談寶林案：真的沒遇過

正妹到澳洲當陸商全能祕書　享豪車、美食...休假還支薪

嫌女友重度皮膚病！　韓男把她「剁成80塊」找不回全屍

小林製藥紅麴案已4死！獲報後2個月才回收　高層：人力不足

日本零件廠46歲工人　遭「加壓機械夾頭」當場慘死

趁女老師不在　男高中生「偷灌精液」保溫杯加料！她氣炸提告

美22歲男「持刀刺人」釀4死7傷　同地才發生18歲超市店員遭刺死

北韓有動靜！衛星發射場裝「防護罩」　疑準備再射軍事偵察衛星

「捷星日本」工會罷工！　3／29起部分航班受影響

上流社會變「下流色會」！加密貨幣會議大玩女體盛　震撼影像曝光

寶林大馬料理奪2命！引馬來西亞媒體關注　1小吃曾釀14死食物中毒

錢包被塞爆！女整理發現「2彩券中獎」　贏160萬元嗨：差點哭出來

「台灣向世界展現自我防衛決心」　蔡英文：感謝美助強化防衛能力

關穎親解豪門婚變事件　各自選擇生活方式沒有不好

監理單位提醒清明連假　提前完成車輛定檢以免逾期受罰。

快訊／碧潭一天內2人落水亡！男從吊橋墜落　勇消搶救送醫不治

寶林茶室掀食安風暴　何孟樺：市府應儘速檢討稽查量能

葉詠捷相隔近10年重返中職　加入台鋼雄鷹教練團

《浪姐5》才錄完首次公演爆「2選手退賽」！　觀眾同情：有必要嗎

馬刺傳奇「小跑車」越洋連線　帕克喊話超期待4月來台

女星古裝劇飾演「仙界第一美女」！　一登場遭網吐槽：不想看了

東京「麻布台之丘」33F免費觀景台　4／18起限4種人才能去

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

國際熱門新聞

「米酵菌酸」毒死75名喪禮賓客！　自釀啤酒變孟婆湯

即／小林製藥「紅麴」再增2死！

孕婦「臉書寫負評」被捕　恐被關7年

小林製藥社長落淚道歉　股價重挫20%

美股勁揚477點　標普再創新高

小林製藥宣布賠廠商18億日幣！紅麴釀4死

天天吃小林製藥！　日45歲男「腎臟衰老像80歲」

兄妺同房睡亂倫產子　少女揭性虐遭遇

綠電扛不住！亞馬遜花208億轉買核電

《鐵達尼號》蘿絲救命門板　2300萬拍賣高價成交

加密貨幣會議大玩女體盛　震撼影像曝光

凱特罹癌片「花藏細節」　威廉沒入鏡原因曝

祖克柏黃仁勳交換球衣　合照身價8兆

逆向三寶「噴飛10公尺」影片曝　　警車目睹卻開走

更多熱門

相關新聞

日本紅麴案引恐慌　小林製藥回收慢惹議

日本紅麴案引恐慌　小林製藥回收慢惹議

日本民眾服用小林製藥含紅麴成分保健食品後出現腎臟疾病，連日來的新聞報導使得民眾開始疑神疑鬼。小林製藥從收到通報到實際回收產品，竟然花上近2個月時間，也引發批評。

日46歲工人遭「加壓機械夾頭」當場慘死

日46歲工人遭「加壓機械夾頭」當場慘死

趁女老師不在　男高中生杯中灌精液加料

趁女老師不在　男高中生杯中灌精液加料

捷星日本罷工！3／29起航班受影響

捷星日本罷工！3／29起航班受影響

通勤族塞爆地鐵！　首爾公車大罷工98%停駛

通勤族塞爆地鐵！　首爾公車大罷工98%停駛

關鍵字：

北韓軍事偵察衛星日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／求白沙媽9天後找到了！22歲孝子遺體浮出鯉魚潭水面

快訊／港星黎明詩病逝享年58歲

寶林茶室風暴延燒！台南通報2例中毒案

寶林茶室2死！醫喊避免「這樣的飯、麵」

外送員剛勸別叫這家…她開餐盒驚見蟑螂猛竄

20秒槍殺「關渡鹹粥」闆娘　丈夫泣控嫌色魔

今觀音生！　「做3事、吃2物」旺人旺財

玉兔淚崩！1年愛愛1次　尪：會配合

寶林茶室「關鍵證物」被查扣！　39歲行銷鬼才吃炒粿條不治

雷雨明轟「半個台灣」　下周連2天雨最大　

快訊／1縣市大雨特報　雨下到入夜

購買10顆鍋貼、水餃送酸辣湯

寶林案死者家屬要告三重醫院、馬偕　院方低調：配合調查

00940成分股開獎倒數　投信圈預告：會讓市場意外

元兇可能不是「粿條」！她提疑點：和化學中毒相似

更多

最夯影音

更多
不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還

不捨學生淋大雨騎單車！　女駕駛暖送雨衣：不用還
66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

66歲父親吃寶林粿條喪命！女兒痛哭：吃個飯人就走了

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

曝寶林茶室是中毒而非細菌　高大成：人為下毒機率低！

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

寶林茶室「1死8傷最新病況」　3人在加護病房葉克膜搶救中

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

聲控電燈聽不懂中文？　改講台語「虧墊灰」秒亮

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面