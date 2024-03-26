每小時6.4萬台幣！　大谷砸錢聘請「好萊塢超級律師」

▲大谷翔平25日記者會結束後開始練投。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國MLB道奇隊球星大谷翔平在隨行翻譯水原一平爆出非法賭博、盜用金錢後，親自在25日召開記者會說明，有望全身而退。外媒指出，大谷所聘請律師事務所Berk Brettler在好萊塢相當知名，他們的客戶包含強尼戴普、安德魯王子和李奧納多，每小時費用高達2000美元（約台幣6.4萬元）。

水原先前接受ESPN訪談時曾表示，大谷對於他好賭一事完全知情，同時也替他償還債務。不過，大谷委任的律師事務所Berk Brettler LLP在聲明中指出，在最近回應媒體詢問的過程中，他們發現了大谷是大規模竊盜案的受害者。

如今隨著大谷召開記者會，親自發表聲明說明狀況，外界認為，從大谷砸錢請來Berk Brettler事務所的律師就能猜想，他應該能在這起事件中全身而退。

▲大谷翔平委託的Berk Brettler律師事務所由柏克（Blair Berk，左）和布雷特勒（Andrew Brettler，右）。（圖／翻攝自LinkedIn）



Berk Brettler是好萊塢相當知名的律師事務所，專門處理媒體、隱私權、誹謗案與僱傭法，創辦人柏克（Blair Berk）和布雷特勒（Andrew Brettler）多次被選為法律界新星與超級律師，其客戶包含李奧納多（Leonardo DiCaprio）、強尼戴普（Johnny Depp）和查寧塔圖（Channing Tatum）等

此外，Berk Brettler事務所也曾在2022年代表英國安德魯王子（Prince Andrew）與美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）達成民事和解。據傳，Berk Brettler律師事務所的費用高達每小時2000美元。

大谷25日在記者會中強調，過去一週以來，他一直處於這種難以言喻的感覺當中，雖然心情很複雜，但很高興能講出自己的想法，現在會努力配合警方、律師，繼續往前邁進。

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