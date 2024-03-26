大谷記者會否認知情！　日網友鬆口氣：終於放心了

▲美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平25日召開記者會。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平25日召開記者會，針對隨行翻譯水原一平竊盜、非法賭博一事進行回應，強調自己先前不知道水原的賭博習慣，也未同意轉帳。記者會後日本球迷也紛紛表示，「真的很替大谷難過」、「終於放下心了」。

大谷25日召開記者會表示，他第一次知道關於賭博的事，是在首爾戰首戰結束後的球隊會議上，「水原從來沒跟我說他會賭博、也沒告訴我他有欠債，我自然不可能同意幫他還債，也沒有同意讓他轉讓給博彩公司。」

▲美國職棒大聯盟（MLB）道奇隊日籍球星大谷翔平與隨行翻譯水原一平。（圖／路透）



大谷強調，他從未參與過任何賭博活動，也從未向任何人提出過賭博的請求或進行過轉帳，「對於我所信任的人犯下的錯誤感到難過和震驚。」他未來將繼續配合相關單位的調查。

記者會結束後，許多日本球迷紛紛在網路上表示，看到大谷否認事前知情，終於能夠松一口氣，「大谷先生被欺騙、背叛，還被騙這麼多錢，還不得不舉行這樣的記者會，真是太讓人難過了」、「整個情況變得更明確了」、「現在放心了，希望今後能有一個能集中心力打棒球的環境，繼續大放光彩」。

網友們也替大谷心理所受的傷感到不捨，「我覺得大谷自己在精神上很辛苦，希望他能夠克服」、「大谷選手是以怎樣的心情來參加這個記者會呢？光想像就覺得胸口很難受」、「我們會繼續支持大谷」、「水原讓大谷召開這樣的記者會，罪過真的太大了，一定要好好追究責任」。

►大谷翔平記者會重點整理 「一切都是謊言！」

►大谷翔平日、英語宣讀聲明沒有提問 因大聯盟正在調查中

►大谷翔平首度發聲感到難過震驚：水原是我信任的人