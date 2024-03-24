俄公布恐攻死者名單！選美冠軍看演唱會遇死劫　遺體壓瓦礫下難辨認

▲俄羅斯克洛庫斯音樂廳發生的恐怖攻擊事件已造成至少143人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間爆發恐攻事件，死亡人數如今已攀升至143人。截至目前為止，莫斯科衛生部已確認了41名罹難者的身份，並公布在初步死者名單中。不過，由於槍手在犯案時縱火焚燒音樂廳，導致部分建築坍塌，救援人員仍在清理音樂廳的瓦礫，因此辨識屍體有一定難度。

據《紐約時報》報導，這份名單上赫然出現了42歲的諾沃塞洛娃（Ekaterina Novoselova）的名字。選美組織告訴當地新聞媒體TIA，這名女士2001年曾在她的家鄉特維爾（Tver）贏得選美冠軍，但她如今已搬到莫斯科成為一名律師。

▲選美冠軍諾沃塞洛娃不幸在22日的恐攻事件中喪命。（圖／翻攝自X）

與此同時，上周才剛滿39歲的業餘曲棍球聯盟前鋒魯德尼茨基（Andrey Rudnitsky）也在名單上。他的隊友告訴當地媒體Pro Grood，魯德尼茨基去年才剛從雅羅斯拉夫爾（Yaroslavl）搬到了莫斯科，不料卻在事故中遇難，留下2名孩子。

不過，有部分民眾投訴，衛生部所公布的名字似乎有誤。38歲的柳米娜（Yevgeniya Ryumina）平安地從音樂廳裡逃了出來，但她的名字卻出現在了名單上。她認為，她可能在逃生過程中丟失了身分證，所以才引發這樣的混亂。

截至目前為止，多數已確認身份的死者年齡都介於40歲左右，其中有部分人來自俄羅斯其他地區，而他們來到莫斯科的目的，就是為了參加在1970年代紅極一時的搖滾樂隊「野餐」（Picnic）的演出。

▲多數恐攻罹難者是在觀賞搖滾樂隊「野餐」（Picnic）演出途中遇難。（圖／翻攝自維基百科）

當地媒體採訪到51歲死者巴克萊梅舍夫（Alexandar Baklemyshev）的兒子，他表示，父親一直夢想著能親眼觀賞「野餐」的演出，因此不遠千里獨自從薩特卡（Satka）出發，來到莫斯科參加演唱會。

兒子馬克西姆（Maksim）透露，他的父親在襲擊發生前傳來了一段音樂廳內的影片，「那是我最後一次收到我爸的訊息，我們之間沒有最後一次談話，只剩下這段影片，僅此而已」。

在襲擊中痛失雙親的沃爾科娃（Anastasiya Volkova）指出，自己在襲擊爆發前錯過了母親的電話，當她回電時，母親已沒有任何回應，「我的媽媽真的很期待這場演出，我實在不敢相信我沒有聽到她的電話」。