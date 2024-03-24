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恐攻音樂廳！ISIS公開「槍手視角」90秒作案畫面　男慘遭割喉放血

▲▼ 俄羅斯莫斯科音樂廳恐攻，ISIS公開作案畫面。（圖／翻攝自X）

▲ ISIS公開作案畫面，可見犯嫌持槍狂射，遠處燃起大火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間遭到恐攻，造成至少143人罹難，24日全國哀悼一天。伊斯蘭國（ISIS）已經聲稱負責，稍早更公開其中一名槍手拍下作案當時的畫面，重申槍手與該組織有關。

綜合CNN及《天空新聞》，ISIS專屬的阿瑪克通訊社（Amaq）23日在Telegram釋出一段約90秒的影片，由其中一名槍手拍攝，可見其他3名犯嫌持武器在大樓內部走動，4人臉部皆被模糊處理，聲音經過變造。

影片地點據信為音樂廳會場大廳，錄下一名犯嫌對一名同夥作出手勢，接著另一名持槍的同夥進入人們當作掩護的會場大門，近距離朝他們瘋狂開槍。

▲▼ 俄羅斯莫斯科音樂廳恐攻，ISIS公開作案畫面。（圖／翻攝自X）

▲ 犯嫌使用的槍枝噴出大量火花。（圖／翻攝自X）

畫面中可見地上有多具屍體及血跡，遠處燃起熊熊大火；其中一名犯嫌甚至在鏡頭前持利器反覆劃過一名已經中槍倒地的男性喉嚨，當場鮮血四濺。由於內容過於殘忍，被轉發到社群媒體的影片多經過刪減。

阿瑪克通訊社22日聲明宣布，ISIS對這起襲擊負責。但俄國總統普丁23日暗指烏克蘭是幕後黑手，指控犯嫌「企圖逃往烏克蘭，根據初步資訊，烏方為他們安排好一個過境窗口」。烏克蘭則強烈否認涉案。

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