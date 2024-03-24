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AI熱潮重演2000年泡沫？　巴黎銀行點出關鍵「盈餘動能」差異

▲AI突飛猛進。（圖／達志影像／美聯社）

▲AI突飛猛進。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

人工智慧AI發展引發全球熱潮，但也有愈來愈多人擔心重演2000年網路泡沫，對此，法國巴黎銀行點出兩者最大差異，在於「盈餘動能」，相比2000年網路泡沫時期的公司「幾乎沒有利潤」，AI熱潮截至目前，大型科技公司都享有極高的利潤，輝達就是一個很好的例子。

AI熱潮推動股市升溫，法國巴黎銀行指出，「絕地七騎士」的前瞻本益比上升35%至29倍，比等權重標普還高17倍，也比標普中型股500指數高出15.8倍，這些科技巨頭與其他每股上市公司的估值相比，堪稱是史上最大，但盈利成長與此差距似乎已有些脫鉤。「絕地七騎士」公司今年營收相當可觀，這點與網路泡沫時期情況相似。

此外的相似之處，就是全球都在期待AI為社會及企業帶來的好處，資金大舉流向「絕地七騎士」與相關的指數股票型基金（ETFs）外，與科技相關的基金及ETF資金流量在2024年初就突破126億美元（約新台幣4026億元），以AI為主的ETF就達到19億美元（約新台幣607億元）。

不過AI熱潮與網路泡沫時期相比，最明顯的差距就在於「盈餘動能」。2000年網路泡沫時期，許多公司營收高卻幾乎沒利潤，目前的大型科技公司則都享有極高的利潤，例如輝達在12個月的時間內，每股盈餘（EPS）預測就從5美元成長近5倍至25美元。七巨頭在過去9個月中，總盈餘預期也幾乎成長50％，因此並非話題炒作。

從估值而言，網路泡沫時期的那斯達克100指數在1999年底，就已經超過估值100倍，但目前科技版塊的前瞻本益比僅33倍；此外，現在的投機性雖然存在，但已比以往少很多，首次公開發行（IPO）流程也相對婚和，透過創業投資湧入科技板塊的資金也遠低於網路泡沫時期的極端水準。

法國巴黎銀行財富管理報告也指出，AI是長期大趨勢，雖然因估值上升與投資人對該產業預期過高，未來幾個月內科技業可能開始落後大盤，但股票難免回檔，也因此出現買進窗口。

半導體、資安、軟體與數據中心領域，法國巴黎銀財富管理仍持續推薦，還加碼估值更具吸引力的歐洲科技股。亞洲是另一個在半導體、軟體手機、數據中心與電子商務領域，擁有雄厚科技實力與AI發展的區域，包括台灣、南韓、日本、中國都有表現優質的企業。

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