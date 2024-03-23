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俄音樂廳「最致命恐攻」已60死　世界各國政要回應一次看

▲▼快訊／俄羅斯音樂廳3槍手闖入掃射　至少12死35傷。（圖／路透）

▲俄羅斯音樂廳22日爆發恐怖襲擊，目前已造成60死、逾百傷。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐怖攻擊，數名身穿迷彩服的槍手闖入音樂廳後，向群眾持槍掃射、丟擲手榴彈，造成至少60人死亡、100多人受傷，如今極端組織「伊斯蘭國」（ISIS）已宣稱犯案。據路透社報導，對於這場俄羅斯近幾十年最致命的襲擊事件，世界各國與多個國際組織也做出了以下回應。

▲▼俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖襲擊。（圖／路透社）

▲恐怖襲擊引發的火勢到目前暫時還未受控制。（圖／路透社）

聯合國安理會（UN Security Council）

安理會成員以最強烈的態度，譴責22日發生於莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳，令人髮指的懦夫式恐怖襲擊。安理會強調，必須追究這些實施、組織、資助、支持應受譴責的恐怖主義行為者的責任，並將他們繩之以法。

白宮發言人柯比（John Kirby）

現場的畫面實在是太可怕了，讓人不忍直視，我們與這次可怕槍擊事件的受害者同在。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）

整個國際社會都有義務譴責這一滔天罪行，我們正全力救人。

烏克蘭總統顧問波多列亞克（Mykhailo Podolyak）

我們把話講明：烏克蘭與這件事完全無關。我們正與俄羅斯正規軍，以及俄羅斯聯邦這個國家全面交戰。無論如何，一切都將在戰場上決定。

▲▼俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖襲擊。（圖／路透社）

▲消防部門正在現場緊急灌救。（圖／路透社）

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）

必須揪出所有參與這一罪行的人，並將他們繩之以法。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）

莫斯科的屠殺無辜平民恐怖事件令人無法接受。義大利政府堅決譴責這一令人髮指的恐怖主義行為。

法國外交部

從莫斯科傳出的畫面非常可怕。我們向受害者、傷者，以及俄羅斯人民表示哀悼。必須揭露這些可憎的行徑。

德國外交部

克洛庫斯音樂廳發生的襲擊無辜民眾事件，恐怖畫面令人毛骨悚然。必須盡快釐清事件的背景。我們向遇難者家屬表示最深切的慰問。

▲▼俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖襲擊。（圖／路透社）

▲槍擊案發生後，專家們聚集在克洛庫斯音樂外的遇難者屍體旁。（圖／路透社）

委內瑞拉外交部長吉爾（Yvan Gil）

我們對今天在莫斯科克洛庫斯音樂廳針對平民進行的武裝攻擊表達最強烈的譴責。我們對罹難者家屬致哀，我們與俄羅斯政府站在一起。

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）

古巴譴責在莫斯科發生的殘暴恐怖主義行為。我們向俄羅斯政府與人民致以最誠摯的哀悼。

美國共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）

無論肇事者是誰，蓄意針對和殺害平民都是卑鄙而邪惡的。普丁針對烏克蘭人，恐怖分子針對俄羅斯人。今天在莫斯科發生的大屠殺是一場悲劇。

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