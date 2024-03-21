94歲男失智無法言語　「泡56℃熱水」47分鐘活活燙死

▲男子被單獨浸泡在攝氏56度熱水長達47分鐘後死亡。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國西維吉尼亞州一名94歲男子患有失智症，無法言語（non-verbal），需要全天候照護，入住照護中心已久，沒想到卻被工作人員單獨留在浴缸內，泡在華氏134度（攝氏56度）熱水之中足足47分鐘，皮膚看似「融化」，活活燙死。但其實相關人員早就發現有水溫過燙的情況，卻因為沒花費250美元修理，葬送一條人命。

CBS NEWS等報導，這起事件今年1月發生在西維吉尼亞州公立照護中心「Hopemont Hospital」，經調查是因為恆溫器故障，水溫過燙，這才使得照護中心一名需要24小時看護的患者，因浸泡在熱水中太久，死於燙傷。

調查這起事件的殘疾人權組織法律主管福里奧（Mike Folio）宣稱，死者的皮膚看似融化，「想像一下，你在這麼燙的水中泡47分鐘，卻無法用言語來形容表達疼痛」，且更令人震驚的是，大約在事發30日之前，機構一名工作人員早就寄發內部電子郵件，要大家注意水溫過熱的問題，特別擔憂有病患可能會被燙傷。

針對此案，西維吉尼亞州衛生部門發言人表示，照護中心已採取措施防止未來有類似事件發生，包括幫員工進行住民洗澡之前與洗澡期間的監測水溫培訓，並針對機構熱水系統維修升級。

在94歲男子過世之後，已有4名與這起事件相關的護士被開除，尚不清楚這4人是否將面臨刑事指控。