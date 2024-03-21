衰捲水原簽賭！　大谷翔平「最慘後果」網曝：恐無法在加州打球

▲大谷翔平和貼身口譯員水原一平。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國職棒（MLB）日籍球星大谷翔平的隨身翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷逾450萬美元（約新台幣1.43億元）的資金簽賭，20日遭洛杉磯道奇隊開除。雖然運動博弈在美國大多數州已合法化，但在加州仍屬違法，若大谷翔平知情且放任水原簽賭，最嚴重可能落得無法繼續在加州打職棒的地步。

根據ESPN報導，美國聯邦當局去年10月份搜查48歲南加州博弈經紀人包伊爾（Mathew Bowyer）住處並扣押證物，今年1月從中查獲來自大谷翔平的2筆電匯款項，每筆各50萬美元。對此，水原一平說詞反覆，先是說大谷翔平心有不滿，但仍同意幫忙償還賭債，後又改口稱大谷並不知道他有賭債，也沒有把錢轉給莊家的關係人。

據CBS報導，MLB規定，任何球員、裁判、球團或聯盟人員都禁止參與棒球項目的合法博弈，或任何非法賭博，若有下注行為將在評估後受到適當懲罰，但若經營或從事非法博弈業務則會受到至少1年的停賽處分。

2015年邁阿密馬林魚隊投手科薩特（Jarred Cosart）就曾經因為下注行為遭到MLB罰款，但因為未下注棒球項目，未被禁賽。

然而，雖然運動博弈在美國近40個州已經合法化，但在加州現行法律中，所有線上或線下零售等任何形式的運動博弈仍屬違法，因此簽賭運彩除了遭聯盟內部處分，可能還會吃上地方官司。

《批踢踢實業坊》則有網友表示，目前美國論壇上分為「大谷知情」、「大谷不知情」兩派說法，若大谷知情且放任水原下注又幫忙還賭債，可能被法官認定涉及賭博，最嚴重可能終身無法在加州從事職業棒球。