上班族小心陽痿！研究：多用1.2小時電腦　勃起障礙風險增3.6倍

▲坐在電腦前太久可能導致勃起功能障礙風險增加。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

電腦用太久不僅眼力受損，還有可能導致陽痿。一項刊載在國際學術期刊《男性學》（Andrology）上的20萬人研究顯示，使用電腦的休閒時間每增加1.2小時，勃起功能障礙的風險將增加近3.6倍。

根據韓聯社報導，這項研究報告20日被刊登於美國與歐洲男性學醫學會的《男性學》期刊，由中國海軍軍醫大學的上海長海醫院團隊針對使用電腦、看電視、開車等日常休閒久坐行為，與陽痿之間的關聯性進行分析。研究使用了20多萬人的遺傳基因、荷爾蒙變化、精神狀況與久坐行為等數據。

結果顯示，休閒時使用電腦的遺傳易感性越高，男性陽痿的可能性就越大，每增加1.2小時使用時間，陽痿風險就會提高3.57倍。另外，無論男女，用電腦時間增加都與性發育與生殖方面作用的卵泡刺激激素（FSH）數值降低有關，但對憂鬱症、不安焦慮、血管健康指標並無影響。

至於看電視、開車等久坐行為，則沒有證據顯示會增加陽痿風險。研究團隊推測，以上結果可能意味著長時間使用電腦增加陽痿風險，可能與卵泡刺激激素數值下降有關，但其機制或因果關係尚未確立，也不能低估內皮功能障礙或心理障礙等其他因素。