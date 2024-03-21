愛馬仕「配貨潛規則」遭集體提告　想要柏金包須先砸大錢買配件

▲愛馬仕在美國被指控利用配貨潛規則將柏金包與其他商品綑綁販售，違反反壟斷法。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermes）在美國加州面臨一件集體訴訟，原告們認為業者僅允許「有足夠購買紀錄」的客戶購買柏金包（Birkin handbags），導致潛在客戶被迫先消費數萬美元購買圍巾、鞋子、珠寶或皮帶等其他商品，才有機會買到全球最受歡迎的精品包。這種傳聞中的銷售潛規則常被稱為「配貨」。

根據法新社、衛報報導，美國2名加州居民19日在舊金山提出聯邦集體訴訟，指控愛馬仕違反了反壟斷法，將一件商品銷售與其他商品「綑綁」在一起。原告之一的卡瓦萊莉（Tina Cavalleri）表示，她2022年曾向愛馬仕詢問一個令人垂涎的手提包，卻被告知「特殊包款只會販售給『一貫支持我們業務的顧客』。」

另一名原告格里諾加（Mark Glinoga）則在去年試圖購買一個柏金包時碰壁，銷售人員建議他購買「搭配產品」（Ancillary Products），以便獲得購買柏金包的機會。

報導指出，柏金包以已故的法國英籍演員兼歌手珍柏金（Jane Birkin）命名，她生前作為「時尚指標」深受法國人民喜愛。

然而，極限量的柏金包長期以來被視為一種地位的象徵，成為奢華與排他的代名詞，價格從1萬美元到100多萬美元（約新台幣31萬至3100萬元）不等，科勒•卡戴姍、珍妮佛•羅培茲，以及維多莉亞•貝克漢等名人都喜愛柏金包，但系列包款不會展示，也不能從網路上訂購。

▲愛馬仕在美國加州遭2名消費者提出集體訴訟。（圖／路透）

訴訟文件稱，大多數消費者永遠不會在愛馬仕門市看到柏金包，通常情況下，只有被認為值得購買柏金包的顧客才能（在不公開的包廂）看得到，而這些被選中的顧客有機會買到銷售人員展示給他們看的特定款式，但不能按照意願訂購特製風格、尺寸、顏色、皮料與金屬的柏金包。

訴訟要求的賠償金額尚不清楚，但宣稱銷售人員販售柏金包時不會收取傭金，但會在販售其他愛馬仕商品時收取3%傭金。訴訟還稱，愛馬仕指示銷售人員使用柏金包作為強迫消費者購買配貨的一種方式，提告是為了數千名美國消費者的權益，希望法院下令禁止這種反競爭的作法。

愛馬仕與原告律師皆未發表評論。愛馬仕在美國有43間專賣店，其中在加州有8間。