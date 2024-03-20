路透：普丁5月訪中「會晤習近平」　新任期後首次出訪

▲俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述5名消息人士說法獨家報導，俄羅斯總統普丁將於5月訪問北京，與中國國家主席習近平舉行會談，可能成為這位克里姆林宮領袖展開新任期後，第一次的海外訪談。

綜合消息人士說法，「普丁將會訪問中國」，這趟旅程可能會在5月下半月進行。而在普丁來訪之後，習近平可能計畫訪問歐洲。

克里姆林宮被問及此事時回應，關於普丁訪問的資訊將在日期更接近時公布。發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）也證實「目前正在準備多個總統訪問與高層接觸。」中國外交部則未立即回應。

俄羅斯大選17日落幕，總統普丁宣布獲得逾87%選票獲勝，將繼續主宰國家6年。《路透社》指出，西方各國紛紛譴責其連任是不公正且不民主的，但中國、印度與北韓卻發佈賀電，突顯俄羅斯自2022年入侵烏克蘭之後，不斷擴大的地緣政治斷層線（fault lines）。

普丁與習近平擁有相似世界觀，都認為西方是頹廢且衰敗的，2名領袖還經常吹噓彼此之間的親密情誼，已經會面40多次。外交人士與觀察家也預期，普丁5月7日左右宣誓就職後，海外出訪的第一站就會是中國。去年3月習近平展開史無前例的第3任期不久後，也曾經出訪俄羅斯，更是他在新冠疫情爆發之後第一次的海外出訪。

隨著美國與其盟友實施制裁，中俄近年不斷強化經濟與軍事關係。2022年2月，普丁訪問北京時，中俄宣布「無限制」的夥伴關係，幾天後他就派兵進入烏克蘭，引發歐洲大陸二戰以來最致命的陸上戰爭。至於中國正在各領域挑戰美國霸權地位，包括量子計算、合成生物學、諜報活動到硬軍事實力等。



