普丁連任總統擬5月首度出訪　第一站就是中國

▲消息指出普丁將於5月訪中。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁甫當選連任，立即傳出5月將出訪中國與中國國家主席習近平會面，成為其連任後首次出訪的國家與見面的國家領導人。這項消息，由5個熟悉情況的人士透露。

路透社報導，普丁的當選被西方批評為「極為不民主的選舉」，美國國務院甚至公開表示，美方不會向普丁發送賀電，但中國、印度和北韓都紛紛恭喜普丁當選，地緣政治的斷層比起普丁在2022年發動侵略烏克蘭戰爭時還要更擴大。

「普丁將會出訪中國」，其中一名匿名消息人士透露，這條消息後續分別被另外4名知情人士證實，他們同樣選擇匿名。一名消息人士指出，普丁出訪的時間大約會是5月下旬；還有2人表示，普丁應該會在習近平展開歐洲訪問之旅前，先行抵達中國。

克里姆林宮被問及相關問題時，僅表示只有在日期接近時才會公布，發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「現在正準備幾趟總統訪問與政府高層接觸的行程，等時間接近了，我們就會告知大家。」

中國外交部則未回應路透社的置評請求。普丁於2022年2月24日發兵進攻烏克蘭的幾日前，俄羅斯和中國才公開宣布「中俄關係，沒有止境」，透露出兩國更加緊密的外交關係。