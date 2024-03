俄媒瘋報英王查爾斯三世駕崩！　英大使館怒駁斥

▲英王查爾斯三世遭俄羅斯媒體謠傳過世。(圖/路透)



記者張靖榕/綜合報導

俄羅斯總統普丁剛在大選中勝選連任,很快多家俄媒相繼報導英國國王查爾斯三世過世的消息,迫使英國駐莫斯科大使館發布官方正式聲明,澄清英王還活著。

多家俄媒網站及社群媒體18日紛紛發布消息,聲稱查爾斯國王因癌症併發症辭世,享壽75歲,但沒有一家引用明確或具公信力的消息來源。

俄羅斯社群媒體上還流傳著一張假圖,顯示「白金漢宮聲明」,內容寫了「國王於昨日下午意外辭世」,聲明日期為3月18日。俄媒在報導中又說「這項資訊在英國王室頁面和英國媒體都找不到。」

不久之後,俄媒紛紛下架相關新聞;英國駐莫斯科大使館隨即在社群平台X上憤怒回應,澄清英王仍然在世,並沒有如謠傳所說的辭世,「所有報導英王查爾斯三世過世的消息,都是假的!」

???????? We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo