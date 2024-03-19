俄媒瘋報英王查爾斯三世駕崩！　英大使館怒駁斥

▲英王查爾斯三世遭俄羅斯媒體謠傳過世。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯總統普丁剛在大選中勝選連任，很快多家俄媒相繼報導英國國王查爾斯三世過世的消息，迫使英國駐莫斯科大使館發布官方正式聲明，澄清英王還活著。

多家俄媒網站及社群媒體18日紛紛發布消息，聲稱查爾斯國王因癌症併發症辭世，享壽75歲，但沒有一家引用明確或具公信力的消息來源。

俄羅斯社群媒體上還流傳著一張假圖，顯示「白金漢宮聲明」，內容寫了「國王於昨日下午意外辭世」，聲明日期為3月18日。俄媒在報導中又說「這項資訊在英國王室頁面和英國媒體都找不到。」

不久之後，俄媒紛紛下架相關新聞；英國駐莫斯科大使館隨即在社群平台X上憤怒回應，澄清英王仍然在世，並沒有如謠傳所說的辭世，「所有報導英王查爾斯三世過世的消息，都是假的！」

‼️Сообщения о смерти Короля Великобритании Карла III – фейк! pic.twitter.com/e9dHgXInV6 — UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) March 18, 2024

???????? We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo — UK in Ukraine ???????????????? (@UKinUkraine) March 18, 2024

帶頭報導這項假消息的包括俄國官媒俄新社（RIA）、衛星通訊社（Sputnik），以及Readkovka和Mash等。突然的報導是官方指使還是誤信假消息，引發外界質疑，而俄羅斯外交部長發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）竟然還在此時發文，「倫敦看起來真慘」。