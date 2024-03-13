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池畔釣魚突竄2.8公尺巨鱷！　美男「手被活生生咬斷」爆血

記者羅翊宬／綜合報導

美國佛羅里達州一名漁民在高爾夫球場內的池塘裡釣魚，豈料卻突然遭到池塘裡跑出來的巨型鱷魚襲擊，手還被鱷魚咬斷、鮮血直流，最後鱷魚回到池塘裡。

根據美媒《紐約郵報》，美國佛州魚類和野生動物保護委員會表示，10日下午發生一場驚魂記，一名漁民正在利斯堡（Leesburg）的某座高爾球場池塘釣魚，豈料長達9英尺3英寸（約2.8公尺）的鱷魚突然猛撲過來，現場包括高爾夫球打者和其他人都驚恐地看著。

目擊者普里斯特（Ron Priest）透露，「當那傢伙倒在地上時，鱷魚抓住了他的手，鱷魚和漁民滾了起來！」

鱷魚咬掉了受害者的手，之後將鮮血直流的男人和男人所捕獲到的巨型魚留在原地，退回池塘裡，現場至少有2人目睹恐怖光景，於是撥打911專線求救。其中一名目擊者在電話中表示，「受害者雙手沾滿鮮血，不停呻吟。我家後院有一隻鱷魚在攻擊人！」

而當另一名目擊者打電話求救時，調度員問道，「這是鱷魚襲擊導致的嗎」，該目擊者則驚慌失措回應，「是的，鱷魚把他的手咬下來了......喔不，手不見了！」

幾分鐘後，一架醫療直升機抵達現場，將傷者送往奧蘭多的一間醫院，目前並未傳出更詳細的病情。至於動物保護委員會則透露，該隻受困池塘的鱷魚是雄性短鱷，目前已經被移出池塘。

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