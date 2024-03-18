拜登初選唯一輸給他！　政治素人「用AI競選」遠距視訊造勢贏了

▲民主黨候選人帕默（Jason Palmer）在海外領地的黨內初選中擊敗拜登。（圖左／路透；圖右／palmerforpresident.us）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國總統拜登確定角逐2024年大選，目前為止，拜登僅在海外領地美屬薩摩亞吞下初選唯一敗仗。勝選的是一位鮮為人知的民主黨候選人帕默（Jason Palmer），他從未前往這個太平洋小島拉票，而是利用AI虛擬人像、遠距視訊與選民互動，最終在「超級星期二」的美屬薩摩亞黨團會議上贏得51票，拜登則拿到40票。

根據美媒報導，來自美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的52歲民主黨人、企業家帕默5日在美屬薩摩亞勝選，讓拜登吞下本屆黨內初選首次敗仗，雖然無法撼動拜登的主導地位，但仍然令人眼睛為之一亮。

▲政治素人帕默（Jason Palmer）在美屬薩摩亞的黨內初選中勝出。（圖／palmerforpresident.us）

他接受ABC採訪時表示，美東時間當晚9時30分左右，他在華盛頓特區的一家飯店裡手機響個不停，媒體與幕僚不斷傳來訊息，他才意識到大事發生，原來是自己在不到100人的美屬薩摩亞黨團會議中獲勝。

帕默自己也感到驚訝，他競選期間從未親自前往7000英里外的太平洋小島，但他利用遠距視訊方式，舉辦了多場虛擬的市民大會。

▲他在競選網站上推出「帕默AI」功能，可以自動回答政見相關問題。（圖／palmerforpresident.us）

帕默在競選官網推出「帕默AI」功能，以人工智慧（AI）生成出他的頭像，選民在對話框輸入文字後，和帕默長相、聲音一模一樣的AI虛擬人像就會自動回答有關政見、候選人經歷等領域的問題。帕默說，「我確實認為選民會覺得我一直都在，因為我舉辦了這些虛擬會談，我用AI與他們交流。」

帕默向華爾街日報表示，製作AI虛擬人像的成本大約2.5萬美元（約新台幣79萬元），為了訓練這個虛擬分身，他前往一個工作室讀了一些演講稿，讓AI學習他的措辭語氣，「我相信我之所以能贏，有一部分原因是因為我非常擅長科技。」

▲帕默初入政壇就讓拜登嘗到首敗，但他表示若拜登獲得提名權，他也會支持拜登阻止川普重返白宮。（圖／palmerforpresident.us）

報導指出，帕默從未擔任過任何政治職務，擁有25年商業背景，目前是一家風險投資公司的合夥人，此前曾經在比爾蓋茲夫婦基金會、微軟、卡普蘭教育公司（Kaplan Education）等企業工作，他在官網上坦承雖然知道勝選機會渺茫，但參加民主黨初選主要是為了拋出不同「想法、解決方案與改變對話」。