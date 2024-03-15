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大谷翔平新婚妻「撞臉婆婆」？　日網友挖出激似照

▲▼大谷翔平新婚妻與婆婆撞臉？　日網友挖出「激似照」 。（圖／道奇、MLB）

▲日本網友發現大谷新婚妻子與婆婆神韻極為相似。（圖／道奇、MLB）

記者王佩翊／編譯

「二刀流」日籍球星大谷翔平2月29日閃電宣布結婚，儘管日媒與網友紛紛猜測新婚妻子的身分，但他堅稱對方是一般女性，以保護愛妻隱私。然而大谷14日深夜卻突然在Instagram公開妻子正面照，證實就是外界所猜測的田中真美子。而眼尖網友則挖出大谷母親年輕時的照片，發現田中與婆婆神韻十分相似。

大谷翔平宣布婚訊後，對妻子身分保密到家，儘管外界紛紛猜測女方是前日本女籃國手田中真美子，但他始終不願證實，僅稱對方是普通人。沒想到14日晚間卻突然在Instagram限時動態發布與翻譯水原一平夫婦等人的合照，而他本人則親暱地站在一名女子身旁，並用韓文配文寫道，「非常期待！」

隨後道奇隊也在X官方帳號公開兩人合照並寫道，「大谷與其妻子出發前往南韓前的合照。」證實田中真美子就是大谷翔平的妻子。

消息傳出後，有眼尖的日本網友挖出2023年母親節MLB在X官方帳號上發出的大谷翔平童年照，照片中一臉稚嫩的大谷與年輕時的母親一同看向鏡頭，而大谷母親年輕時竟與如今的田中有幾分相似，讓網友直呼不可思議。

對此，網友紛紛表示，「大谷太太的氛圍跟他的母親好像」、「也太相似了吧」、「難怪覺得他老婆的臉在哪裡看過」、「男生果然都會選擇跟媽媽長得像的人」、「所有男生的理想型都是跟媽媽長得像的女生嗎」、「男生果然都會被跟媽媽有相同氣質的人吸引」等。

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