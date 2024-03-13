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社會 社會焦點 保障人權

虐嬰保母臉書被肉搜！曾分享「殺害兒童唯一死刑」遭灌爆：下地獄

▲▼ 虐童保母劉彩萱。（圖／記者劉昌松攝）

▲虐童保母臉書被挖出，貼文遭到網友灌爆。（資料照／記者劉昌松攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市劉姓保母姊妹涉嫌虐嬰，事件震驚了社會各界，2人在看守所的豐盛伙食也引發討論。事後，有網友找到了劉姓保母的臉書，發現對方曾分享「支持殺害兒童唯一死刑」的貼文，令眾人氣得湧入，將劉女的臉書給灌爆。

劉姓姊妹被控虐待1歲男童凱凱，導致凱凱傷重身亡，起初還否認犯行，直到負責照顧劉姓姊妹父親的看護，拿出側錄的影片，2人的惡行才被揭露，也因此被羈押在台北女子看守所。

▼虐童保母曾分享過「支持殺害兒童唯一死刑」的貼文連結，與如今的行為相比，無疑相當諷刺。（圖／翻攝臉書）

▲▼虐童保母臉書被灌爆。（圖／翻攝臉書）

事後有許多網友透過肉搜，找到了劉女的臉書，發現劉女時常分享生活點滴，對自己的親生孩子相當不錯，甚至還分享過「憤怒！支持殺害兒童者處唯一死刑」的連結，似乎對幼童的議題十分關注。

▼虐童保母臉書被灌爆。（圖／翻攝臉書）

▲▼虐童保母臉書被灌爆。（圖／翻攝臉書）

曾經贊成殺害兒童唯一死刑的劉姓保母，如今施虐導致凱凱身亡，讓許多網友無法接受，氣得灌爆臉書，大罵「你這個殺人魔，自己有小孩怎麼不懂將心比心，別人家的小孩死不完嗎」、「她都想要死刑了，請法官成全她」、「妳下地獄前不得好死」、「一歲還這麼小⋯就這樣被你虐待死掉，你會有報應的！」

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