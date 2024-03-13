虐童案細節太殘忍　陸正胞弟：有些惡不該發生，是不對的

記者林挺弘、陳詩璧、林緯平／新竹報導

台北市1歲大男童被保母狠心凌虐致死保母被收押，後續發展引發關注。37年前，發生在新竹市陸正綁架撕票案的家屬-陸定接受《東森新媒體ETtoday》專訪時，提到不敢看虐童案細節，會「怕」，陸定形容身為2個孩子的父親，知道被虐男童過世時，是很痛苦的，覺得這樣的「惡」不應該發生，是不對的。

▲陸正弟弟陸定談近期的虐童案，他感概落淚。（圖／記者林挺弘攝）

陸定受訪時提到，自從有了孩子、當了爸爸之後，個性變得很容易感傷，最近的虐童案細節不敢多看，他說「我看到會有一點怕，因為說真的，我哥死的時候，可能還比較輕鬆一點，但那些小孩是被虐死的」。陸正案對陸家造成的影響滿大的，陸定說「我們家至少還有三個小孩，但是現在，很多家庭只生一個，沒了以後就沒了，這樣不對」。

「我們家族很努力的走下去，但是對其他家族來說，這不是開玩笑的。」陸定也說，人隨著時間會經歷過很多的事情，可是有些事情，親身經歷過了以後，才會知道這件事情到底有多麼的殘忍跟可怕。

今年36歲的陸定，是新竹一間化學工廠的經理，他的哥哥陸正在1987年12月21日，從補習班下課後被歹徒擄走，嫌犯向陸家勒索要求贖金100萬元，當時，陸正母親交付贖款，但是陸正沒有回來，被歹徒撕票棄屍，嫌犯們事後被逮捕。2011年7月28日主嫌邱和順被判處死刑，共犯林坤明判17年、吳淑貞10年定讞。