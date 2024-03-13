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社會 社會焦點 保障人權

虐嬰保母收押「每日菜單」曝！餵凱凱吃餿水　卻吃炸雞、喝甜湯

▲▼涉嫌虐殺1歲男童的保母妹妹劉若寧。（圖／記者劉昌松攝）

▲保母姊妹涉嫌虐死凱凱，收押後伙食相當滋潤。（圖／記者劉昌松攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市劉姓保母姊妹涉嫌虐嬰，導致1歲大男嬰全身多處受傷，行為泯滅人性，2人也因此被羈押在台北看守所。據了解，2人的羈押生活作息正常，中餐不但有炸雞腿能吃，還有餐後甜，且從未來的菜單來看，每天都能吃到魚、肉等肉食，飲食十分均衡、滋潤。

這對劉姓保母姊妹去年3月照顧等待出養的凱凱（化名），沒想到竟做出泯滅人性的行為，動手毆打凌虐，還逼吃餿水、將凱凱對折塞入水桶，導致凱凱長期營養不良，3個月後不治身亡。

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲保母姊妹住進看守所後，吃了炸雞腿、蒸蛋，還有飯後甜點能吃。（圖／記者陳以昇翻攝）

劉女起先否認凌虐，事後卻被發現傳送照片給妹妹，分享虐嬰心得，因此被收押。劉女的妹妹則是2月底被羈押，2人目前都在北女所當中，分住不同舍房。

據了解，姊妹倆住在看守所裡，飲食都很正常，情緒十分穩定，13日不但有炸酥腿排、日式蒸蛋、青菜能吃，還有山粉圓湯當作甜點，晚餐也有滷肉飯、茶葉蛋、蔬菜及蘿蔔排骨湯，且這些菜單都經過營養師把關，飲食相當均衡。

根據法務部矯正署公布的菜單，劉姓姊妹餐食相當滋潤，每天的菜色都會更換，除了雞腿排以外，還能吃到排骨、魚肉、魚丸、鹹酥雞、熱狗等食物，且三不五時也可以吃到甜點。反觀遭到虐死的凱凱，生前卻被餵食餿水，對比十分鮮明。

▲▼台北女子看守所菜單曝光。（圖／翻攝法務部矯正署）

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