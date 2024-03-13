兒盟發內部信道歉！社工被上銬「震驚心碎」　組律師團全程陪伴協助

▲兒盟董事長林志嘉（左二）昨出面道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

北市男童經由兒福聯盟轉介給劉姓保母照顧，卻慘遭虐待喪命。兒盟董事長林志嘉昨召開記者會數度道歉，但一席要社工勇敢面對社會、配合司法調查，引發外界抨擊把責任推給社工，甚至讓女社工獨自上銬移送檢方。兒盟今傍晚發內部信給同仁喊話，說明社工被約談過程，強調「不可能讓兒盟的同仁一個人獨自面對」，至於女社工獨自走出警局，也說明陪同的同仁就在現場，只是沒有入鏡。

臉書粉專「台灣社工資訊交流團」今貼出一封兒盟寫給社工夥伴的信件，信件開頭指出，一只手銬，昨夜銬住的是所有社工的集體創傷，兒盟對於這整個事件造成社會動盪不安，特別是對於每一位社工造成的傷害，兒盟有太多的抱歉，同時也愧對社會大眾對兒盟的期待與信任，我們有責任好好的保護當事社工及兒盟的每一位同仁，兒盟更有社會責任應該向社會大眾說得更清楚。

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針對各界質疑兒福沒有保護自家社工，信中也還原事發經過。內部信指出，在接獲兒童不幸訊息後，兒盟即成立危機小組，進行相關的檢討措施，也同步處理後續事宜及被害家屬的連繋與協助。當第一次方要求傳喚社工以證人身分出庭應訊後，兒盟即為社工尋求律師的協助，為社工盡力提供支持與陪伴。

信中指出，當3月11日案件在媒體曝光的當天，事社工的個資在網路上被肉搜、公布，社工的安危已備受威脅，兒盟立即啟動社工人身安全防護計畫，以確保社工人身安全，並避免網路社群上對社工的謾罵、撻伐。

在3月12日當警方進機構搜索後，得知當事社工可能由證人轉列被告，兒盟立刻正式委託律師協助社工所有的司法程序，在警方訊問當事社工的過程中，分別有直屬督導、主管、法務人員及委任律師全程陪同，「我們不可能讓兒盟的同仁一個人獨自面對。」

信中更指出，昨天當事社工在警局結束訊問，被上銬走出警局的那一刻，兒盟及所有的社工震驚、心碎、悲憤難抑。對於上銬的合法性及比例原則，感謝各界的發聲支援。信中也強調，鏡頭前雖然是社工獨自一人走出警局，但當時有5位同仁陪伴在旁，因為在場媒體記者眾多，才沒辦法緊跟在社工身邊，「陪同的同仁就在現場，只是沒有入鏡。」

內部信還說，「兒盟已經組律師團，會協助當事社工後續在司法的程序，因為自己的同仁要自己顧，不為什麼，只因我們同在一艘船上，必須同舟共濟，有難同當。」

兒福聯盟資源服務處品牌經理王定正證實，此信是今天傍晚兒盟發給員工的內部信，因為事發突然，還沒來得及跟內部做完整說明，今天在董事會、董事長、執行長討論完後，決定一起發給同仁的，希望同仁清楚事情的發生經過。

▲網傳兒福聯盟公開信。（圖／翻攝自Facebook／台灣社工資訊交流團）※點圖可放大