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美媒曝：美國已啟動對台灣重大軍事合作　陸軍特種部隊長駐

▲▼美國陸軍特種部隊。（圖／翻攝自美國特種部隊官網army.mil）

▲美媒曝光，美國已啟動與台灣的重大軍事合作。（圖／翻攝自美國陸軍官網army.mil）

文／中央社

美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊，在台灣參與持續進行的訓練行動，是雙方軍事關係的里程碑。

根據2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）條款，美國軍事顧問已開始長駐金門與澎湖的兩棲指揮中心。他們的任務涉及與台灣精銳部隊定期進行訓練演習。

這項合作值得令人注意的是，美國陸軍特種部隊協助訓練台灣陸軍使用黑色大黃蜂微型無人機（Black Hornet Nano），這是一款微型無人飛行載具（UAV）。這項合作也延伸到擬定操作指南與訓練手冊。中華民國陸軍航空特戰指揮部已提議循軍售管道直接從美國採購這款微型無人機。

美國國防授權法勾勒部署美國人員到台灣的架構，主要著重在軍事訓練，但尚未立即有安置文官的規劃。報告指出將有愈來愈多美國特種作戰部隊聯絡組（U.S. Special Operations Forces Liaison Element）人員駐紮台灣，並計劃派駐美國第1特種部隊群（1st Special Forces Group）第2營A連小組。

這些小組包含3名美國陸軍「綠扁帽部隊」（Green Berets）人員，肩負在中華民國陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營與高空特種勤務中隊基地進行聯合訓練的任務，擔任駐訓觀察員。這與以往頻繁但非常駐訪問台灣訓練設施的做法不同。

自去年起，美國特種作戰部隊聯絡組一直在桃園市龍潭區的基地執行任務，協調在台灣的所有美國特種作戰活動。這樣的安排包括監督臨時駐紮台灣的高價值設備和訓練資源。

台灣國防部回應，國軍與友盟國家維持常態訓練交流，均依年度計畫執行，藉汲取經驗提升國軍整體戰力，對詳細內容沒有說明。

美國國防部發言人說，美國對於特定行動、交流或訓練沒有評論，但強調在對抗中國當前的威脅時，美國對台灣的支持以及與台灣的防衛關係，「我們對台灣的承諾堅若磐石」。

國防安全研究院國防戰略專家蘇紫雲強調這次合作的戰略價值，並提到美國陸軍綠扁帽部隊的防禦能力。他們與台灣專業兩棲偵察營的整合，增強了台灣對抗敵軍入侵的能力，相關活動遍布數個關鍵地點，包括金門、馬祖、澎湖與淡水河口。

SOFREP報導說，這項計畫是美台軍事關係的里程碑，總統蔡英文2021年接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時，首度承認美軍40年來將首次長駐台灣。當時台灣的國防部不願對具體細節發表評論，但強調這些交流的目標是在增強台灣的訓練、備戰與制度性能力，符合確保國家與區域安全的年度計畫。

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