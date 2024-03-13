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明晨還有一波低溫「掉到12度」　下波轉雨降溫時間曝

▲強烈大陸冷氣團影響 民眾做好保暖準備▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲東北季風加上輻射冷卻作用，明天清晨還有一波低溫。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

東北季風及輻射冷卻持續影響，明天（13日）清晨仍有一波低溫，北部、東北部下探12度，白天起氣溫逐日回升，下一波變天將落在下周一，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，冷空氣強度有機會增強，預估要冷到下周三。

中央氣象署預報員李孟軒表示，東北季風及輻射冷卻影響將持續到明天清晨，明晨氣溫仍較低，北部、東北部低溫約12到14度，其他地方約15到17度；白天溫度稍微回升，高溫與今天差不多，北部、東半部約20到24度，中南部約23到26度；東北季風明天白天減弱，下一波明顯冷空氣時間點落在下周一。

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降雨趨勢方面，李孟軒說明，明後兩天雲量偏多，降雨比較少，周四、周五東半部、西半部山區有零星降雨，周五北部也有零星短暫雨；周六、周日雲量漸少，各地天氣以多雲到晴為主，雨區只有花東有零星雨。

李孟軒提醒，下波鋒面將在下周一通過，隨後東北季風增強影響到下周三，其中鋒面影響北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，下周二前水氣比較多，下周三整體水氣減少，剩下東半部、西半部山區有零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢3/13。（圖／氣象署）

▲▼未來一周降雨與溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢3/13。（圖／氣象署）

下周一鋒面通過後，還有冷空氣影響，目前預報強度為東北季風，不過李孟軒表示，下周一冷空氣強度仍待時間近一點觀察，有機會再強一些，預估北部、東北部約13到15度，其他地方約15到18度，下波冷空氣預計影響到下周三，下周三轉為乾冷。

此外，溫度回暖期間將有濃霧，包括周五、周六夜晚至清晨西半部易有霧，周六、周日金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

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