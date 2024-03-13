「不老騎士」騎車環島　攜手嘉市警宣導反詐騙

▲不老騎士協助嘉義市警方宣導，成為識詐超神「騎」隊友 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由弘道老人福利基金會舉辦活動所招募的「不老騎士」，享受一趟為期10天、1,175公里的圓夢旅程來到嘉義市，嘉義市警局第一分局藉助這股熱血力量，邀請騎士們一同成為識詐宣導的重要推手，熱情的伯伯說:「(識詐宣導)這是好事呀!我有好多親友都被騙，希望藉由我們的影片能夠讓更多人免於遭詐。」

29名不老騎士們，平均年齡75歲，當中有最年長100歲高齡的郭深森、獨腳攀登玉山的邱吉興、勇敢抗癌的戰士王玉霞、泳渡日月潭30多次的泳將林正雄，他們不僅是為了自己的夢想踏上旅程，更是為了讓更多人知道「你也可以」，號召更多有志之士加入結合熱血與公益的大家庭，而要完成這趟旅程，除了熱血的騎士們，背後還有企劃、醫護、道安、攝影、活動組等許多工作人員的一同努力，就如同我們要成就詐騙0容忍的夢想，除了政府各部門的合作，更需要有一群願意付諸自身影響力於識詐宣導及打擊犯罪的隊友，以期達到「人人均識詐 大家齊反詐」的願景。

分局長何明祥表示現今為高齡化社會，如何增進長者的識詐知能為重要的工作之一，而「假投資」、「假冒公務員」及「猜猜我是誰」又更是前三名長者受騙手法，因此本分局加強走入鄰里、社區及關懷據點，向長者們提醒「保證獲利、穩賺不賠都是假」、「檢警要錢必詐騙」、「親友來電借錢，回撥舊電話查證」，有任何詐騙疑慮，請撥打110或165求證，警方亦將持續秉持強勢執法決心，保障民眾之財產安全！