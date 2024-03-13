兩岸完善服貿貨貿「先消除障礙」　國台辦：說白了是大陸讓台灣

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔、任以芳／北京-台北報導

ECFA十年前因「太陽花學運」受到很大衝擊，目前兩岸在ECFA文本尚未完善服貿、貨貿協議，以及爭端解決機制，陸方是否有進一步完善可能性？大陸國台辦陳斌華今（13）日回應強調，WTO的基本原則為非歧視原則，台方目前做法不符合該原則，當初未要求雙方經濟實力對等情況下，實施早收清單，「說白了就是大陸讓著台灣。」

陳斌華說，ECFA在序言中表述的非常明確，雙方同意，本著世界貿易組織（WTO）基本原則，考慮雙方的經濟條件，逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境。

陳斌華指出，WTO的基本原則為非歧視原則，雙方簽署ECFA，推動兩岸貿易自由化，本應在兩岸貿易正常化的基礎上進行。

▲國台辦認為未要求雙方經濟實力對等下，實行早收清單，說白了就是大陸讓台灣。（圖／翻攝自經濟部官網）

「考慮到兩岸都是一家人，為使兩岸同胞特別是台灣同胞率先享受到ECFA利益，我們同意在台當局還限制大陸2000多種農工產品輸入的非正常、歧視狀況下，同時推進正常化、自由化進程，先實施早期收穫計劃。」陳斌華進一步說，「且考慮雙方的經濟條件，我們未要求在實施早期收穫計劃時，雙方早收產品在數量、貿易額等方面對等，說白了就是大陸讓著台灣。」

他進一步提到ECFA第二章「貿易與投資」中明確提出，雙方同意，在貨物貿易、服務貿易早期收穫基礎上，不遲於協議生效後六個月內就貨物貿易、服務貿易協議展開磋商，並盡速完成。

陳斌華也說，大陸方面一直認真執行協議相關條款，眾所周知的原因，服貿協議簽署未生效，貨貿協議商談被迫中止。「「對這個事件，我看到最近台灣有很多反思和檢討。」

最後，陳斌華強調，台方做法不符合ECFA「逐步減少或消除彼此間的貿易和投資障礙，創造公平的貿易與投資環境」的目標。