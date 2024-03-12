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大陸 大陸焦點 特派現場

提案「宣誓入籍」未有共識　陸委會：不希望外界批評陸配模糊焦點

▲▼陸委會主委邱太三。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會主委邱太三認為陸配和外配基礎點不同，必須分析利弊，通盤考量。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／台北報導

針對陸配「宣誓入籍」提案引起外界爭議，陸委會主委邱太三今（12）日回應，陸配與外配基礎不同，要平等對待，雙方各有利弊要全盤考量。陸委會稍早也回應稱，不希望外界藉此批評陸配，只會模糊焦點，相關議題尚未有共識。

國民黨提案陸籍配偶入籍從6年放寬為4年，民進黨立委黃捷昨11日提出「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，規定陸配入籍宣誓「完全放棄」中國公民身分，才能取得戶籍。對此，陸委會主委邱太三今（12）日回應，陸配議題如果要跟外配比較，兩者基礎不一樣，若要平等對待，很難評斷，雙方各有利弊要全盤考量。

邱太三說，基礎點不同，很難做評斷，如果要平等來對待，雙方都各有利弊，必須全盤考量，分析利弊得失，還相關的配套。所以我想應該由立法院大院來做討論。

《東森新媒體ETtoday》以書面提問陸委會，所謂利弊為何？陸委會有無其他建議，並且是否擔心提案不論是否通過，只會傷害已經脆弱的兩岸關係？

陸委會稍早回覆指出，陸配及外配議題受到很多委員都很關心，兩者若要相互比較，兩個基礎並不一樣，因為基礎不一樣，所以很難做一個簡化的評斷。本案應該要平衡對待，兩者的制度設計各有利弊，需要全盤考量，也必須要分析利弊得失及相關配套。

▲▼ 陸委會發言人詹志宏（2024.3.8） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸委會發言人詹志宏。（圖／記者任以芳攝）

陸委會強調，不希望陸配成為外界批評的對象，會模糊關注焦點。在相關議題未有共識之前，政府將持續推動在生活上、工作上以及社會福利等面向，給予陸配充分的照顧。

民進黨立委黃捷、吳沛憶、林楚茵、吳思瑤等人今提出修訂《台灣地區與大陸地區人民關係條例》修正草案，提案陸配入籍必須宣誓放棄大陸身分，承諾堅定捍衛台灣的民主與自由，和外配一樣經過考試等程序。

黃捷提出《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第17條及第17條之二修正條文草案，新增預擬「入籍宣誓」誓詞如下：本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務。同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵「憲法」及法律，善盡公民義務。大陸地區人民宣誓後，分別於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

國民黨立委許宇甄直嗆黃捷的提案是違憲亂政，依憲法規定，中華民國各民族一律平等，要讓大陸地區人民額外宣誓效忠，根本是多此一舉。

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