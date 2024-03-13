生多所推動台灣首次「鳥類地圖計畫」　號召全台鳥友響應

▲生多所推動台灣鳥類地圖計畫，號召全台鳥友響應。（圖／生多所提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部生物多樣性研究所與中華民國野鳥學會，以及美國康乃爾大學鳥類研究室攜手合作，推動台灣首次「鳥類地圖計畫」，號召全台各地鳥友，一起觀察記錄鳥類活動與繁殖行為，希望在2028年前，以實際資料完整繪製台灣各種鳥類分布、繁殖區域與相對數量地圖。

生多所表示，「台灣鳥類地圖計畫」(Taiwan Bird Atlas)是在一定的時間範圍內，以實際觀察資料呈現特定地區鳥類分布、數量和繁殖情況，為了準確繪製物種的分佈，採用公民科學方法，獲取大量資料和足夠地理範圍，類似計畫在2021年時，已在全球93個國家、超過600個計畫、累計至少38萬人參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

生多所指出，首次推動的「台灣鳥類地圖計畫」以5kmx5km網格為基礎，每個網格在5年內至少達20小時觀察時數，且需探訪主要棲地類型；與一般賞鳥不同的是，需更進一步觀察並記下鳥類繁殖行為，如出現配對活動、築巢或攜帶食物育雛等，歡迎有興趣的鳥友們一同加入鳥類地圖計畫，不僅提升賞鳥的樂趣，也為台灣的自然保護出一份力。

生多所說，在2015年推動eBird Taiwan即時線上賞鳥紀錄資料庫，目前已成為台灣最大的生物多樣性開放資料來源，提供超過1200萬筆資料，另開發出可「聽聲辨種」的人工智慧AI工具，這次再以eBird為基礎，整合多元的鳥類資料，開始推動台灣首次鳥類地圖計畫。歡迎有興趣的鳥友們踴躍參與，詳細資訊請至Taiwan Bird Atlas網站或臉書社團查詢。