無法接受保母惡行！　侯友宜力挺第一線社工：社會安全網重要一環

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

台北市1歲多設籍新北市的男童凱凱（化名）遭保母虐死，引發全台關注，台北地檢署昨天指揮警方搜索負責個案的陳姓女社工居所，將陳女列為偽造文書及過失致死罪嫌被告，她上銬畫面引發社工界震驚。對此，新北市長侯友宜表示，社會安全網中非常重要的一環就是社工，他們站在最前線，辛苦致力於擔任守護者的角色，對於發生這樣的事，不少社工至今心情都難以平復，社會局會努力穩定新北市第一線的社會服務工作，一起共同面對。

侯友宜表示，面對事件，他們一直不斷的反思、檢視，不論程序或過程上，他們都要做得更多、更綿密，讓孩子們得到最完整的保護。

侯友宜提到，一個幼小的生命本應快樂長大，卻面對著保母惡行，無力反抗，同樣為人父，他完全無法接受，萬分痛心不捨。現在最重要的是他們必須全面反思，從制度面和跨單位省思檢視，在法規未完備前，就超越法規標準，做得更多、更好，不讓憾事重演。

侯友宜強調，社會安全網中非常重要的一環就是社工，他們站在最前線，辛苦致力於擔任守護者的角色，對於發生這樣的事，不少社工至今心情都難以平復，社會局會努力穩定新北市第一線的社會服務工作，一起共同面對，在建構安全網的過程，做更多的努力。

為了讓安全網更嚴密，侯友宜說，對於保母，從現行法規的一年4次訪視增加為6次，考核不佳者，除增加訪視輔導頻率，且嚴格要求參與特定職訓課程，一定會強化教育訓練、審查與管制。

「這起事件沒有一個人能置身事外」，侯友宜說，惟有不分地方中央通力合作，不遺漏任何一個幼小生命，撐起守護孩子們平安長大的保護傘，同時也要做所有第一線工作人員的後盾，他們都責無旁貸。