王定宇稱「陸要我國赴陸受審」？　 管碧玲：諸多描述不盡精確

▲國民黨立委牛煦庭。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

大陸漁船翻覆釀2漁工不幸死亡案，兩岸15度協商仍無結論。國民黨立委牛煦庭今（13日）在立法院內政委員會質詢海委會主委管碧玲，對於民進黨立委王定宇在本月4日提到，陸方要求我方海巡人員赴陸送審一事，「如果可以透露，要不要乾脆講一講？」管碧玲說，就她了解，外界現在諸多描述不盡精確，希望大家對於諸多訊息，還是冷靜。「過程中，為什麼我們忍著挨罵不願意講案情，因為講案情變成責任全部歸責在對方」。

牛煦庭指出，對於陸船翻覆事件，大陸台辦認為對於我國談判結果不是特別滿意，甚至指控我國設置各種障礙，同時也拒絕我國慰問金，陸委會說第一階段協商告一段落，等檢察官調查報告出爐後，進行下一階段協商，針對此事後續處遇是否有要處理？大陸的立場、要求跟期待可以透露嗎？

管碧玲說，他們盡量信守不予透露的承諾，在談判過程中，絕對信守，但上周的專案報告中，海巡的同仁在幾次詢答的過程中不得已就說了一些部分，但還是希望要保護所有人。

牛煦庭說，昨天總質詢時藍委陳玉珍表示，陸方沒有說要把人犯送到大陸去受審，行政院長陳建仁反問陳玉珍為什麼會知道，這理應是不該被透露的事情。那為什麼王定宇3月4日知道大陸要求我方送審？到底能不能透露，牛要求管碧玲釐清。

管碧玲表示，就她的了解，外界現在諸多的描述不盡精確，她希望大家對於諸多的訊息還是要冷靜，這也是過程之中這麼長的時間為什麼海委會忍著挨罵不願講案情，因為講了變成責任歸屬在對方。

牛煦庭質疑，不管是藍的還是綠的都不應該洩露，既然消息走露，是不是內部有狀況？在保密的部分要進行調查，內部管控要做好。管碧玲表示，海委會的同仁絕對都不會透露。