陸船越界進入苗栗外海6海里　管碧玲曝海巡日常：今年已驅離349艘

▲海洋委員會主委管碧玲 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

之前大陸快艇在我國海域翻覆的事件還沒落幕，現在又傳出又有陸籍漁船逼近我國海域，距離苗栗外海只有6海里。對此，海洋委員會主委管碧玲13日表示，海巡署今年為止已經驅離349艘越界的漁船，海巡署面對各種越界漁船依法執行，都盡全力在做；海巡署近期也申請到90億的預算，今年會有10幾億用在修船及造船的經費。

海巡署副署長張忠龍日前證實，6日當天有三艘大陸漁船進入領海，但風浪達到七到八級、陣風十級，已經超過巡防艇的耐浪級數，因此全程用雷達監控。

管碧玲今天受訪表示，風浪的問題，海巡的日常都會遇到，當天有要調大船過來處理，不過大船來的時候對方也已經離開了。海巡署今年為止已經驅離349艘越界的漁船，所以海巡署面對各種越界漁船依法執行，都盡全力在做，風浪大的時候有一些對岸漁船基於避風需要，海巡署也有處理的SOP。

管碧玲指出，這次苗栗這幾艘船事件引起大家的關注，海巡署有透過監控的系統持續在監控，風浪大有遇到船艦趕不回來，但海巡署也會盡全力守護海疆，海巡工作風裡來浪裡去，會盡量做到最好。今年會再新增29艘船艦，她來海巡署以後也申請到90億的預算，今年也會有10幾億修船及造船。