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未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持　環團質疑要求開罰

▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，13日由台南市農業局召集地政局、水保局、水利署、農業部等單位來會勘，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。

▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

前立委也是監督施政聯盟召集人陳椒華表示，農曆年後接獲陳情，2月25日來現勘，那時有多台大卡車正在農地及水源區大規模整地，沒有申請就大規模破壞水土，請台南市政府務必嚴格取締開罰。另外，3月10日邀請環團朋友來現勘，沒人相信這些大規模土石裸露是整地農牧種植，如此不遵守水土保持法，山坡地保育條例違法開發，台灣的山坡地保育都將不保。

▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南環保聯盟黃安調表示：白河水庫是《特定水土保持區》，對水庫集水區之管理法有明定。依據水保法第16第一款規定：…以涵養水源、防治沖刷、崩塌地滑、防止洪水災害、淨化水質、維護自然生態為重點。第二款：…區內《禁止任何開發行為》。然但書為：攸關水質之重大建設、不涉及《一定規模以上》之地貌變更、及經《環境影響評估通過》之《自然遊憩區》、且經中央主管機關核定者。但是現勘地點，並無任何符合上述“但書”之規定，故其開發行為顯屬不法，所以市府應禁止其開發行為。

▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府對“裸露地”之認定：以地表《尚有草根》即符合不裸露之意涵，但環團認為，然裸露地的定義：《無綠色植被覆蓋》者，容易因乾燥，致《土壤團粒崩解》，且因《風蝕或水蝕作用》，極易產生大規模沖刷位移現象。故《無綠色植被覆蓋者》，即為《裸露地》意涵甚明。環團質疑水利局監測結果：關子嶺《地質破碎》，因而決議《勿過度開發》，不解水利局為何出爾反爾，自己否決自己的政策與決定！

▲監督施政聯盟、台灣水資源保育聯盟及台南市環保聯盟等團體，日前揭發台南市白河區關子嶺段94-1,94-2,89-45等地號有超過3公頃土地疑似不法開發，環團要求市府應開罰並要求恢復原狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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