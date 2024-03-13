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美特檢赴國會　為不起訴拜登和稱拜登記憶差辯護

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登德拉瓦州的宅邸曾被發現機密資料。（圖／路透）

文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

調查美國總統拜登保留機密文件案的特別檢察官赫爾（Robert Hur）今天在聯邦眾議院司法委員會作證，為他關於拜登記憶的談話以及不對拜登提出刑事起訴辯護。

赫爾的作證，讓民主黨和共和黨議員們對拜登和前總統川普在密件醜聞上的明顯差異，產生激烈質詢。

極可能在11月總統大選再度和拜登對決的川普，已因離開白宮後持有最高機密的核子和國防資訊，危害國家安全，被另一名特檢史密斯（Jack Smith）起訴，預定5月於佛羅里達州受審。

共和黨議員質詢赫爾為何沒起訴拜登，民主黨議員質詢的重點是赫爾關於拜登記憶的談話。許多民主黨人認為年齡是拜登的最大弱點，恐不利於他競選連任。

赫爾在2月公布的報告中將拜登描述成「善意的、記性不佳的老年人」，表示拜登的心智能力下降，甚至不記得自己在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時擔任副總統的日期，以及兒子波伊（Beau Biden）2015年罹癌去世的日子，或在政策辯論中他贊同哪一方。

由於在拜登位於德拉瓦州威明頓市（Wilmington）的宅邸和辦公室舊址發現機密資料，美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）去年指派赫爾調查。

報告指出，拜登卸任副總統後「蓄意保留並披露機密資料」，後來才於2020年大選擊敗川普入主白宮。

曾獲川普提名為馬里蘭州聯邦檢察官的赫爾表示，聯邦調查局（FBI）幹員發現有關阿富汗的軍事和外交政策等文件。

但他說：「我們的結論是證據不足以定罪，我們不建議因拜登留有阿富汗機密文件而起訴他。」

赫爾並指出，拜登和川普的密件醜聞存在明顯差異，特別是「在多次獲得機會歸還機密文件以避免起訴後，川普據稱做了相反的事」。

「根據起訴書，他不僅長達數月拒絕歸還文件，還夥同他人銷毀證據並說謊，妨礙司法公正。」

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