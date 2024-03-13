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拜登確定出馬角逐2024總統大選　再度上演與川普大戰

▲美國現任總統拜登與前總統川普。拜登,川普。（圖／CFP）

▲拜登與川普將再上演歷史性交鋒。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州民主黨初選結果出爐，已達門檻的現任總統拜登確定將代表民主黨角逐本屆總統大選，他對於被黨提名感到榮幸。共和黨呼聲最大的仍是前任總統川普，來勢洶洶的川普將再度出馬參選，與拜登重新上演大戰。

喬治亞州民主黨總統初選結果，拜登拿下2011票，狠甩第二、第三的20票和3票，此前在黨內沒有具足夠實力對手挑戰的他，穩定勝出。他說成為民主黨推舉的總統候選人令他感到榮幸，也代表只要川普從共和黨初選中勝出，兩人就會再度上演2020年的選戰戲碼。

「4年前，我參選總統，因為我相信我們正處於這個國度的靈魂之戰」，拜登在聲明中表示，「因為美國人民，我們贏了這一仗。」現在他為受到黨內多元化代表的肯定與再度被提名表示榮幸，而且此刻川普的威脅已經來到前所未有的地步。

美國總統大選將於11月5日舉行，拜登警告，「自由與民主在我們的家園岌岌可危，態勢是從美國內戰之後從來沒有看過的」，「選民現在得選擇這個國家的未來，我們是會起身捍衛我們的民主，還是讓其他人將它撕毀？」

與此同時，在共和黨中聲勢最旺的川普，已陸續打敗黨內其他對手，只剩下前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）稍具聲勢，但在該黨喬治亞州初選中，川普仍以1184票遙遙領先，海利得到91票。

川普2020年因涉嫌煽動國會暴動，至今仍官司纏身，500名川粉當年襲擊國會被判入獄，川普將他們稱為「人質」，並表示當選後就會立刻釋放這些人。川普也表示當選後，「一毛錢都不會給烏克蘭」，將會強力推動停戰，表現出的國際立場與政治態度，與拜登迥然不同。雙方將於下半年力拚選戰，外界都在觀望是否會與4年前有所不同。

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