繞過違停慘收900元罰單！網傻眼：難道要撞過去嗎？

▲有駕駛為了閃避前方違停車輛，不小心跨越雙黃線，沒想到就被後方行車紀錄器拍下檢舉。（翻攝自爆怨公社）

圖文／鏡週刊

自從開放道路交通檢舉後，若民眾駕駛汽機車不小心違規，就可能會收到檢舉的罰單，雖然相關法規近日已有所調整，不過仍有用路人無奈在臉書社團po文，曬出一張900元罰單，從檢舉畫面中，可見駕駛車輛為了閃避違停車輛，才跨越雙黃線，相關檢舉照片及罰單曝光後，引起網友熱議。

一名女駕駛在臉書社團「爆怨公社」發文，曬出一張跨越雙黃線的900元罰單，還被記了一點。原po無奈表示，整路上一堆違停的車輛，讓她無奈反問，「是要人家怎麼走啦」。

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從原po所提供的照片中，可見車輛行駛在台北市大同區民樂街76號附近，當時為了閃避一旁違停的車輛，才不小心跨越雙黃線，沒想到就遭後方的行車紀錄器拍下檢舉，經員警審查開出900元的罰款。

▲從罰單上的照片可以看到，機車停車格前後方都有違停車輛，多少影響了汽車駕駛的道路行駛空間。（翻攝自爆怨公社）

相關檢舉畫面曝光後，湧入許多網友傻眼留言，「難道要撞過去嗎」、「這樣也要檢舉真是有點太過分了」、「看到了沒，這就是亂檢舉，造成民怨沸騰」、「開單的不用用點腦子嗎？」「警察只想開單，不顧及照片狀況」、「我不相信檢舉人沒壓到雙黃線！」「這樣檢舉還能審查通過？我以後都停下來按喇叭，按到叫環保局來檢舉我噪音算了」。

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