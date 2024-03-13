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奶茶、紅茶控必買！全聯春茶賞「買1送1」 茶包沖泡飲都有

▲▼全聯春茶賞，多款茶飲買1送1。（圖／業者提供）

▲全聯「春茶賞」，即日至3/21多款茶飲「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

看好台灣人愛喝茶，緊接迎來春季賞花、露營、踏青，全聯即日至3/21推出「春茶賞」，集結多款茶飲、茶包、沖泡茶等「買1送1」或8折優惠，紅茶、奶茶、高山茶都有。

全聯提到，根據農糧署統計，台灣茶業產值每年上看67億，因此看準近期即將到來的春遊季節，推出「春茶賞」促銷活動，各式茶飲品搭配茶口味休閒零食一次買齊。像是3/21前新品「原萃冷萃春笠青茶450ml」單瓶30元，4瓶90元，平均一瓶只要22.5元。

喜歡果香酸甜口感的首選「味丹心茶道檸檬冬瓜茶560 ml」單瓶23元，買1送1，平均每瓶只要11.5元。同樣是微酸系，第一支添加芒果泥的紅茶「生活芒果泥好果泥紅茶550ml」單瓶28元，買1送1，平均每瓶14元。

如果擔心咖啡因，推薦奶茶控「十六茶零咖啡因豆乳奶茶530 ml」單瓶31元，第二件5折，平均每瓶23元、大容量「御茶園麥萃無糖麥茶975 ml」每瓶31元。

同步有眾多沖泡茶包「買1送1」，像是「金品茗茶極品高山茶三角立體茶包4gx10包」單盒169元，買1送1，平均一盒84.5元。「曼寧有機兒茶素綠茶2.2gx20入」單盒145元，買1送1，平均一盒72.5元。「東爵緋紅莊園紅茶/義式佛倫桔茶2gx20入」單盒188元，買1送1，平均一盒94元。冷泡方面，「立頓日本進口冷泡茶(莓果風味紅茶/伯爵茶)10入」單包199元，買1送1，平均一包99.5元。

▲▼全聯春茶賞，多款茶飲買1送1。（圖／業者提供）

▲茶點零食同步優惠。（圖／業者提供）

茶點零食方面，「甘百世抹茶杏仁白巧克力80g」單盒特價69元，2盒特價119元，平均每盒59.5元。微苦大人系「KitKat奇巧威化巧克力-宇治抹茶113g」每包125元；「盛香珍濃厚靜岡抹茶法國酥100g」單包69元，買1送1，平均每包只要34.5元，趁現在囤起來最划算！

▲▼摩斯漢堡新品。（圖／業者提供）

▲摩斯也將冰紅茶再升級，推出新品「微酵青梅冰茶」、「微酵白桃冰茶」。（圖／業者提供）
 

除此之外，摩斯近來將冰紅茶再升級！嚴選十餘種蔬果及穀物精華，以酵母菌發酵熟成後，加入青梅或白桃釀造出頂級風味酵醋，以摩斯漢堡經典紅茶為基底融入酵醋，用黃金比例調和成「微酵青梅冰茶」，而「微酵白桃冰茶」甜蜜順口清爽回甘。咀嚼系飲料控還可以加價10元升級「微酵青梅蒟蒻冰茶」或「微酵白桃蒟蒻冰茶」，享受豐富口感層次。即日起至3/31，到摩斯門市消費指定飲品，任選2杯享99元優惠價，品項包含摩斯蒟蒻冰紅茶、微酵青梅蒟蒻冰茶、微酵白桃蒟蒻冰茶。

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