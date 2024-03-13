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社會 社會焦點 保障人權

凱凱遭虐死「女社工忽略1關鍵」　11年社工嘆：挨告不意外

記者黃翊婷／綜合報導

北市1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐死，陳姓女社工3度訪視卻未查出問題，掀起社會大眾議論。1名擁有11年資歷的社工提出1個關鍵問題，陳女自己提到孩子掉了4顆牙，牙醫也有提醒可能受到不公平對待，卻沒有提早警覺，後續挨告其實不意外，雖然不能排除陳女是被保母騙了，但並不代表沒有責任。

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲的凱凱。（圖／記者陳以昇翻攝）

凱凱遭兒福聯盟認證的劉姓保母虐死，負責訪視的社工陳女12日被依偽造文書、過失致死等罪嫌上銬移送，並在檢方訊後被諭令以30萬元交保。陳女離開地檢署時，一路低著頭啜泣上車，面對媒體詢問均保持沉默。

案件曝光之後，引發社會大眾議論，還有人質疑社工涉嫌造假。一名擁有11年資歷的社工在PTT發文表示，小孩的照片有很明顯的情緒轉變，如果有照實家訪，紀錄上都會寫清楚哪裡有受傷，而陳女自己提到孩子掉了4顆牙齒，牙醫也說了可能受到刺激或不公平對待，此時應該就要有警覺心，所以後續陳女挨告，其實並不意外，如果她早一點發現或是有仔細觀察孩子的傷勢，是可以避免憾事發生的。

不過，該名社工也提到，兒福執行長自己提到1名社工負責10多個案子，假設1個月22個工作日要訪視15個個案，工作量其實並不合理，社工只能請保母傳照片，所以也不能排除陳女受到保母欺騙的可能，但這不代表陳女沒有責任，關於人命的事情，社工的警覺心要很高，這件事情兒福、陳女要負責，劉姓保母姊妹也應該受到法律嚴懲。

▲▼ 兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）

▲陳女（白色外套者）被警方上銬移送。（圖／記者張君豪攝）

律師林智群12日也在臉書發文表示，假如社工實際上沒去訪視，可能會成立業務登載不實罪，「如果是用視訊方式，或是只是接收保母傳送的照片，那就很難看得出來小孩有什麼異狀」，當然，他也希望檢方能夠確認社工的行程表跟當天的悠遊卡紀錄，如果不是如此，「該還人家清白就還人家清白。」

台北市社會工作人員職業工會則發出聲明稿，質疑警方上銬陳女是否具正當性與符合比例原則，也希望媒體自律保障當事人隱私，並要求兒盟董事長不要把責任全丟到社工身上，所有責任不應該都由本案社工一人承擔。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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