女社工過失致死罪難成立　律師列5疑點：更怕另一種可能

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社會 社會焦點 保障人權

女社工過失致死罪難成立　律師林智群列5疑點：更怕另一種可能

記者黃翊婷／綜合報導

北市1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐死一案，陳姓女社工3度訪視未查出問題，被警方依偽造文書、過失致死等罪嫌送辦。不過，律師林智群提出5大疑點並表示，過失致死罪不太會成立，他比較怕另一種可能，假如社工實際上沒去訪視，可能會成立業務登載不實罪，但希望不是，也期望檢警能跟社工確認行程表、悠遊卡紀錄，「該還人家清白就還人家清白。」

▲▼「社工女神」疑包庇殺嬰保母列被告　30萬交保一路啜泣上車（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳女（白色外套者）交保後一路啜泣離開。（圖／記者呂佳賢攝）

凱凱（化名）遭兒福聯盟認證的劉姓保母虐死，負責的陳姓女社工因為3度訪視未查出問題，遭家屬質疑包庇，並被警方上銬依偽造文書、過失致死等罪嫌送辦；台北地檢署12日晚間複訊之後，諭令陳女以30萬元交保候傳。陳女離開地檢署時，一路低著頭啜泣上車，面對媒體詢問沒有說任何話。

律師林智群12日晚間在臉書發文表示，社工被用過失致死罪移送，但他覺得這個罪名不太會成立，反而比較怕另一種可能，假如社工實際上沒去訪視，可能會成立業務登載不實罪，不過還是希望不是這樣的結果。

林智群提到，會產生這樣的懷疑，主要有5個疑點，首先是小孩3個月內的變化，包含體重減輕、不明傷痕、跟大人的互動出現畏懼反應等等，一般人應該都可以輕易察覺；第二是在社工與家屬的LINE對話紀錄中，社工傳給家屬的照片沒看到社工的身影；第三，社工跟家屬的對話裡，有提到這是保母傳來的照片，如果社工有去，應該會自己拍照。

林智群接著說道，第四點是社工去年10月24日傳照片給家屬時，說其中3張照片是同年9月訪視拍的，當時小孩額頭腫了一包，保母說是小孩跌倒所致，「如果9月底發現小孩有這麼明顯的傷痕，社工一般情況下會馬上告訴家屬，不會拖到1個月後，那會引起家屬不滿。」

最後一點，林智群指出，小孩去年9月初臉頰還肉肉的，10月卻瘦了下了，12月初更是明顯消瘦，臉上也沒有笑容，這個變化很明顯，「如果是用視訊方式，或是只是接收保母傳送的照片，那就很難看得出來小孩有什麼異狀」，當然，他也希望檢方能夠確認社工的行程表跟當天的悠遊卡紀錄，如果不是如此，「該還人家清白就還人家清白。」

▲▼ 兒福聯盟陳姓社工移送。（圖／記者張君豪攝）

▲陳女遭上銬，台北市社會工作人員職業工會認為警方此舉有疑慮。（圖／記者張君豪攝）

而對於社工捲入虐童案一事，台北市社會工作人員職業工會12日發出聲明稿，質疑警方上銬社工是否具正當性與符合比例原則，也希望媒體自律保障社工當事人隱私，並要求兒盟董事長不要把責任全丟到社工身上，所有責任不應該都由本案社工一人承擔。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

社工被用過失致死罪移送。 我覺得這個罪名不太會成立，我比較怕另一個可能，就是社工實際上沒去訪視（希望不是），如果是，那就會成立業務登載不實罪。 有這樣的懷疑，是因為下面幾點： 1.小孩三個月內的變化（體重減輕、不明傷痕、跟大人的互動出...

林智群律師（klaw） 發佈於 2024年3月12日 星期二
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