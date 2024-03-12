裝冷氣砸死等公車政大女生　包商和工人互推責任...母悲痛落淚

記者黃哲民／台北報導

國立政治大學1位黃姓大二女學生，去年（2023年）7月在新北市板橋區新埔捷運站旁等公車，無辜遭17樓墜落的1台冷氣機砸死，安裝冷氣不慎闖禍的李姓工人與僱主劉男，被新北地檢署起訴涉犯過失致死罪嫌，2嫌今（12日）到新北地院和黃女家屬調解但無共識，李男與劉男互推責任，黃母一度哀傷痛哭，劉男受訪自稱「所託非人」、會盡最大努力負責。

▲空調公司業者劉男聲稱不知外包商李男安裝冷氣沒鎖好角鐵固定，自稱「所託非人」。（圖／記者黃哲民攝）

本案上周二（5日）開庭時，劉男供稱覺得自己很無辜，還說自己新婚2年小孩剛出生，李男在庭訊時也沒誠心道歉，枉死女大生的父親與姊姊出庭無法認同2嫌的態度，經媒體報導，劉男的辯解被網友罵翻。

法官安排雙方今下午由調解委員主持調解，據悉，李男仍稱他不熟悉本案所要安裝的窗型冷氣機機型，劉男明知他沒經驗仍派他去施工，所以劉男也有責任。

▲安裝冷氣不慎砸死女大生的李姓工人（中），調解時仍推稱僱主劉男也有責任。（圖／記者陸運陞攝）

黃女的父母與姊姊今一起出席調解，見李男和劉男還是相互推諉的老樣子，黃母一度在調解室外痛哭「我的女兒再也回不來了！」，事發時就在站妹妹身旁目睹飛來橫禍的黃女姊姊，結束調解和母親牽著手離開，神情木然不回應發問，戴帽露出白髮的黃父雙手合十，同樣不說話。

劉男開完庭首度駐足受訪，自稱有誠意和解，但他真的不曉得我的外包商（指李男）沒鎖好角鐵（指冷氣機固定零件），劉男強調「真的非常抱歉！我所託非人！我會盡我最大的努力負責！」

本案發生於去年7月20日上午，21歲黃姓女學生和姊姊從新北市八里區要去新店區的駕訓班學開車，姊妹倆在新埔捷運站旁等公車，1台重約30公斤的窗型冷氣機從天而降，當場砸趴黃女頭破血流昏迷，雙腿也因巨大撞擊力而骨折。

姊姊幸運逃過一劫，見到妹妹倒地慘狀，急得爆哭，1位路過的護理師協助做CPR急救，黃女仍失去生命跡象，送醫不治。

▲李男在17樓安裝冷氣機沒確認有無固定就鬆手，以致機體墜落砸死樓下等公車的女大生。（圖／記者陳以昇攝）

警方獲報到場查出，事發社區大樓17樓王姓房客買直立式窗型冷氣機，空調公司劉姓業者聯繫論件計酬的32歲李男到府安裝，李男獨自施工，將機身放在窗框上卻沒先鎖好螺絲，也沒確認零件有無固定就粗心鬆手，以致冷氣機瞬間墜落，釀成不幸意外。

李男被警方查獲時，當場臉色蒼白認錯，被移送檢方複訊後交保3萬元並限制住居。檢方偵辦發現，李男根本不會安裝本案冷氣機型，還在施工現場打電話給劉男求救，甚至案發後會勘現場時，李男也分不清這款冷氣機型「包材尺寸」與「安裝尺寸」的差別。

檢方認為劉男本身具有乙級冷凍空調裝修技術士資格，已知李男欠缺經驗與專業安裝能力，也清楚李男當時身邊沒幫手，卻為省錢仍輕率讓李男繼續高風險施工，以致疏忽造成被害人正值青春芳華卻無端消殞的憾事、使家屬承受莫大哀慟，且劉、李2人多所辯解、犯後無悔意，依過失致死罪嫌起訴2人，並建請對劉男從重量刑。

此外，法務部與財團法人犯罪被害人保護協會協助黃女家屬申請犯罪被害補償，新北檢去年8月召開委員會審議，已決議補償黃女家屬180萬元。