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社會 社會焦點 保障人權

獨／CEO酒駕開特斯拉自撞「害死員工」　當庭交付400萬支票求1事

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖物聯網科技公司邱姓執行長，因員工起鬨「沒坐過特斯拉」，不顧自己已喝酒，竟邀3名員工上車，出發才2分鐘就自撞路樹，導致坐在副駕駛座的陳姓男員工身亡。檢警調查，發現邱酒測值0.19毫克，駕駛車輛過程尚屬平穩，未達不能安全駕駛程度，故依過失致死罪起訴。士林地院開庭，邱男以500萬與死者母親達和解，並當庭交付400萬支票，請求解除境管。

法國華裔的邱男，去年2月10日酒後駕駛特斯拉Model 3 Long Range搭載其陳姓員工共3人，沿內湖區瑞光路行駛時，失控衝入對向車道撞上路樹，造成乘坐於副駕駛座陳男送醫前心臟停止，經急救79天後仍身亡。

警詢、偵查時，邱男坦承有喝酒，但稱「沒有影響駕駛能力」，辯稱當時從公司地下室開出來，車速太快，沒注意到道路縮減才會逆向行駛，恰巧左側有車輛駛出，為閃避車輛，加上操控不當，才滑行對向撞擊路樹。

▲▼內湖特斯拉失控衝撞路樹。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲邱姓執行長駕駛特斯拉失控衝撞路樹，導致副駕駛座陳姓員工喪命。（圖／記者邱中岳翻攝）

檢警勘驗行車記錄器等，發現邱男從公司地下室出來，過程尚屬平穩，難排除是因行車速度不及注意道路標線，才會撞擊路樹，加上無法確定是因體內酒精濃度造成其不能安全駕駛程度，故依過失致死罪將他提起公訴。

痛失丈夫的陳妻提刑附民訴訟，開庭時，雙方以400萬達成民事訴訟和解，並指定邱男得每月捐10萬給公益團體，但刑事部分，陳妻則透過律師表示，希望可以變更起訴法條改「酒駕致死」，且不同意予以緩刑。

▲▼ 邱賞恩 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲邱姓CEO涉過失致死罪出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

至於，陳母與媳婦則有不同作法，陳母與邱男以500萬達成和解（不含強制險、慰問金），且當庭收下400萬支票，剩餘100萬則分期至明年1月30日，並同意給予緩刑、拋棄民事請求權；邱男辯護律師則表示，因為邱與其妻均為法國籍，孩子是依其居留證在台就學，希望法院能看在陳母已同意和解，能解除境管。

對此，受命法官聽取雙方律師意見，諭知被告涉犯罪名是「不能安全駕駛致死」或「過失致死」，以及是否解除限制出境、出海將由合議庭評議，若認定構成酒駕致死，後續會移由國民法官審理。

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