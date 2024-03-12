曾捐1200萬給兒盟！他見虐童案轟「收捐款騙愛心」：每天打混領薪

▲兒福聯盟簽約保母虐童案，引發社會譁然。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母以各種殘忍手段虐死，掀起輿論憤慨。兒福聯盟也因劉女為聯盟的簽約保母、3度訪視卻未發現異狀，成為眾矢之的。曾捐1200萬給兒福聯盟拍攝「愛兒便當勸募基金」的愛爾麗醫療集團總裁常如山，就怒嗆聯盟「每天打混領薪水」、「別再收捐款騙愛心」。

從兒福聯盟公開資訊顯示，外界發現其流動資產達到28億4685萬元；再加上不動產、廠房、基金及投資和預備金等，總資產約45.9億元。聯盟還在2019年以3.7億元買下台北內湖瑞光路辦公室，遭質疑「拿捐款買地」後，再陷風波並可能又遭遇停捐潮。

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▲兒盟資產高達45.9億元。（圖／翻自兒福聯盟官網）

據《民視新聞網》，常如山聽聞凱凱遭拔指甲、燒生殖器、餵餿水、綁成木乃伊、塞水桶凌虐致死後，痛批「總資產45億9千萬，貴單位真是好有錢啊」，並直問這麼有錢為什麼不把事情做好：「確實評比，確實訪視，很難嗎？做不好就換人做，不要再收社會捐款騙取愛心！」

常如山也呼籲「千萬不要窮了兒童，富了聯盟」，並指除了自己大手筆捐款，自家員工也會不定期捐給聯盟，回想當初捐1200萬元，為弱勢家庭兒童募集生活照顧基金，再看這起駭人事件，直呼不敢相信。

他直言，社福單位主要靠政府吃飯，卻不受議會監督、運作自主，且內部負責主管幾乎都是終身職，待遇不只等同公務員，更沒有任期制、沒有淘汰機制，未料兒福聯盟心態不正，「每天打混領薪水，混日子而已」。

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